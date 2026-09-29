Pollán se reúne con la Plataforma del Tercer Sector en una "primera toma de contacto" para la legislatura

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, se reúne con representantes de la Plataforma del Tercer Sector. - JCYL

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, se ha reunido este martes con parte de la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector, con quienes ha tenido una primera toma de contacto de cara a la presente legislatura.

La Plataforma, según han destacado fuentes de la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, suma más de 34.000 personas entre voluntarios y trabajadores y atiende a más de 680.000 personas en Castilla y Léon.

Pollán estuvo acompañado por la directora general de Ayudas Sociales, Belén Pulgar.

Carlos Pollán ha destacado la implicación del tercer sector en el ámbito económico, con especial importancia en la creación de empleo y la generación de alternativas laborales y el acompañamiento de procesos de inserción, principalmente, de personas con discapacidad y de personas en situación o riesgo de exclusión.