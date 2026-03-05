Pollán sitúa a Vox como "única garantía" frente a la "mafia" del PSOE y la "estafa" del PP

15M.- Pollán defiende que Vox es un "partido fiable": "Nosotros no estafamos, cumplimos nuestra palabra" - CLAUDIA ALBA/ EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Mar.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado este jueves, durante su intervención en el 'Minuto de Oro' del debate electoral, que su formación constituye la "única garantía" para defender a los sectores productivos de la Comunidad frente a lo que ha calificado como la "mafia" del PSOE y la "estafa" del PP.

Pollán ha afirmado que Castilla y León "merece mucho más" y ha señalado que su partido se presenta a los comicios con el objetivo de "recuperar el sentido común". En este sentido, ha manifestado el hartazgo de su formación hacia las fuerzas políticas que han gobernado durante los últimos 40 años en los que han aplicado, a su juicio, "las peores políticas socialistas".

El representante de Vox ha incidido en que su proyecto es fundamental para la defensa de los agricultores, los ganaderos, la industria y las familias de Castilla y León. Asimismo, ha abogado por una lucha decidida contra la corrupción y por la recuperación de los servicios públicos y las infraestructuras que, según ha denunciado, el bipartidismo ha "secuestrado" mediante pactos con formaciones separatistas.

Finalmente, el candidato ha reiterado su compromiso de acabar con las políticas de "inmigración masiva".

Pollán ha concluido su intervención con una llamada a los trabajadores y a las familias a confiar en Vox para recuperar el control sobre los recursos y el futuro de la comunidad autónoma.