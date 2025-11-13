Pollán ve 'Nostra et Mundi' como "buque insignia" de la Fundación CyL para la difusión del patrimonio de la Comunidad

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León y de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, ha calificado el proyecto Nostra et Mundi como "la humilde joya y buque insignia" de la institución durante el acto de clausura de las jornadas 'Memoria del patrimonio ausente', celebrado este jueves en la sala de conferencias del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

Pollán ha hecho un balance "de mucho orgullo y gran satisfacción" tras un ciclo que ha recorrido las nueve provincias de la Comunidad con diez encuentros, veintiuna conferencias y diecinueve ponentes procedentes de museos, universidades, academias y fundaciones de reconocido prestigio. Según ha destacado que "cientos de castellanos y leoneses han participado, interesados al comienzo de las charlas y entusiastas a la salida".

Durante su intervención, el presidente ha descrito 'Nostra et Mundi' como "un proyecto nacido del sueño de difundir el patrimonio cultural de Castilla y León disperso por el mundo y convertirlo en una marca reconocible", con el objetivo de reafirmar el vínculo de los castellanos y leoneses con su legado, incluso cuando se encuentra lejos de su origen.

Pollán ha explicado que la buena acogida del público y la crítica ha impulsado a la Fundación a ampliar los límites de la iniciativa, cuyo catálogo incorpora ya cerca de 400 piezas con información detallada sobre su origen y destino. "Cada obra constituye un arco narrativo de un viaje apasionante", ha señalado, antes de animar al público a consultar el repertorio para "saciar la memoria, el entendimiento y la voluntad".

En el acto también han intervenido el vicerrector de Infraestructuras, Patrimonio y Sostenibilidad de la Universidad de Valladolid, Julio Grijalba, y la profesora de Historia del Arte María José Martínez. Grijalba ha destacado la implicación de la universidad en la localización y catalogación del patrimonio de Castilla y León repartido por el mundo, mientras Martínez ha analizado el destino del patrimonio vallisoletano en Norteamérica, con ejemplos como la reja del coro de la Catedral de Valladolid, hoy en el Metropolitan Museum of Art, o varias obras del Greco conservadas en museos de Estados Unidos y Canadá.

La clausura del ciclo ha incluido tres conferencias centradas en el patrimonio vallisoletano en el extranjero. Además de la ponencia de Martínez, han participado Jesús Urrea Fernández, académico de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, quien ha abordado la conservación de piezas procedentes de conventos vallisoletanos en instituciones internacionales, y Manuel Arias Martínez, conservador del Museo Nacional del Prado, que analizó la proyección europea de escultores como Alonso Berruguete y Juan de Juni.

Con este cierre, la Fundación de Castilla y León consolida 'Nostra et Mundi' como "un proyecto cultural de referencia llamado a fortalecer la identidad común y difundir el patrimonio de la Comunidad más allá de sus fronteras".