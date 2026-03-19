Ponferrada acoge mañana la jornada abierta 'Resurgir del Soto: El Paisaje Mosaico como Escudo de Vida y Oportunidad'

Cartel de la jornada abierta 'Resurgir del Soto: El Paisaje Mosaico como Escudo de Vida y Oportunidad' que se celebrará mañana en Ponferrada (León). - ADR BIERZO-CABRERA

LEÓN, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración de la Semana Forestal y el Día Internacional de los Bosques la Sala Río Selmo de Ponferrada acogerá mañana a las 19.00 horas la jornada técnica y divulgativa 'Resurgir del Soto: El Paisaje Mosaico como Escudo de Vida y Oportunidad'.

El encuentro, organizado por la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) Bierzo-Cabrera en el marco del proyecto Souto Vivo (financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030), busca dar respuesta y alternativa ciudadana e institucional a la "grave crisis" de los incendios forestales que asolan periódicamente las comarcas leonesas.

La jornada plantea un cambio de paradigma: demostrar que la gestión activa de los sotos tradicionales no solo actúa como un cortafuegos natural "mucho más efectivo" que los medios mecánicos, sino que constituye un "motor indispensable" de economía circular, empleo joven y fijación de población, según ha informado a Europa Press en un comunicado ADR Bierzo-Cabrera.

El acto será inaugurado por la presidenta de ADR Bierzo-Cabrera, Nancy Prada; el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón; la directora general de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Yasodhara López y el director general de la Agenda 2030, David Perejil Bricio.

En el apartado técnico el ingeniero agroforestal Rubén de Prado, coordinador técnico del proyecto, desgranará los pilotos experimentales del proyect.Souto Vivo y demostrará que la gestión regenerativa es un modelo replicable. Por su parte, el emprendedor rural Marc Félez analizará el potencial de los nuevos modelos de autonomía rural para generar empleo "digno" para la juventud en la era digital desde su experiencia vital.

MESA DE DIÁLOGO

La mesa de diálogo 'Gobernanza de las cenizas, ¿quién cuida el monte?', pondrá "rostro y voz" a la realidad del territorio. Moderada por Nancy Prada, reunirá a Sergio Fidalgo, bombero forestal que ha luchado en primera línea contra los últimos incendios; Santos Oviedo, productor que representa a las familias que han perdido su medio de vida por las llamas; Henar García, alcaldesa de Peranzanes y Paula Aradia Oak, ganadera regenerativa.

Junto a ellos estará David Perejil, que recogerá este guante para conectar la supervivencia de las comarcas leonesas con las políticas de resiliencia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN

ADR Bierzo-Cabrera ha realizado un llamamiento a la participación del público en general, asociaciones, organizaciones ecologistas, ONGs y entidades sociales en la iniciativa. "La defensa de nuestro medio natural, de nuestro paisaje y de nuestro futuro no es una tarea exclusiva de las administraciones; requiere el compromiso activo y la movilización de toda la sociedad civil", ha subrayado Nancy Prada.

En esta misma línea, la organización ha reiterado la invitación especial a alcaldes, alcaldesas pedáneas y representantes de las juntas vecinales de toda la provincia, al ser figuras "esenciales" en la guarda y custodia legal de los montes comunales. Su presencia en la 'Fila Cero' del evento es "vital" para que tomen la palabra y formen parte de la gobernanza colaborativa que propone el proyecto.

La jornada concluirá con el acto 'El Gesto que nos Une', una entrega simbólica de plantas de castaño autóctono donadas por el vivero experimental de Ciuden que servirá como invitación oficial a la Jornada Comunitaria que se celebrará a la mañana siguiente, el sábado a las 10.00 horas, en el entorno del paraje Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas.