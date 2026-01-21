Ponferrada (León) cierra los parques públicos municipales ante las fuertes rachas de viento previstas

Parque del Temple, uno de los parques municipales de Ponferrada, que este miércoles han sido cerrados ante la previsión de fuertes rachas de viento. - EUROPA PRESS

PONFERRADA (LEÓN), 21 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada (León) ha procedido al cierre de los parques públicos municipales debido a las rachas de viento previstas de hasta 58 kilómetros por hora para la jornada de este miércoles.

Así lo ha manifestado en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada, que ha precisado que dicha medida finalizará cuando las condiciones meteorológicas mejoren y se pueda garantizar la seguridad de los ciudadanos.