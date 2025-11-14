Ponferrada, en nivel 1 de emergencia por entrada masiva de barro y piedras en potabilizadora de agua

Podría provocar una falta de agua potable en las próximas horas

PONFERRADA (LEÓN), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ponferrada ha activado el nivel 1 de emergencia de Protección Civil ante la situación de "extrema gravedad" generada por la llegada masiva de barro y piedras a la estación potabilizadora de agua, lo que hace prever la pérdida de calidad del suministro de distribución domiciliaria.

Igualmente, el Ayuntamiento de la capital berciana ha convocado el Comité de Coordinación de Emergencias Municipal ante esta situación, generada como consecuencia del derrumbe de la ladera sobre la carretera de Peñalba.

Este episodio ha provocado un incremento súbito de la turbidez del agua que, según la información facilitada por la empresa concesionaria del servicio, podría derivar en la "falta inmediata de agua potable en un plazo estimado de entre tres y cinco horas", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

Ante esta posibilidad, el Consistorio ha solicitado a la población un uso responsable del agua y ha informado de que instalará puntos de abastecimiento de los que se dará cuenta a través de la página web municipal, las redes sociales y los medios de comunicación.

Asimismo, ha asegurado que continuará informando puntualmente de la evolución de la situación y de las medidas que se vayan adoptando al respecto.