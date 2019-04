Pons afirma que quienes desean a los independentistas "fuera de la Moncloa" y no votan al PP se autolesionan

Publicado 22/04/2019 18:57:08 CET

ZAMORA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Delegación Española del Grupo Parlamentario popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha subrayado que aquellos ciudadanos que no voten a Pablo Casado en las elecciones de este domingo y que, sin embargo, quieran a los independentistas "fuera de la Moncloa", lo único que conseguirán será "lesionarse políticamente".

Para González Pons, a estas alturas de la campaña, "es obvio que solo hay dos posibles presidentes del Gobierno, aunque haya muchos partidos en liza", ha sentenciado. Estos dos candidatos a dirigir el país desde la Moncloa son Pedro Sánchez y Pablo Casado. "Son los únicos que pueden forjar alianzas que les permita ser presidentes", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que "aquellos que no tengan inconveniente en que España sea gobernada por quienes no la quieren, por los independentistas, pueden votar a Pedro Sánchez, eligiendo tanto al PSOE o, de manera indirecta, a partidos como Esquerra Republicana, Bildu o Podemos", ha enumerado, para añadir a continuación que también serviría "votar a cualquier otro partido de centro derecha que no sea el PP", ha sentenciado.

Por lo tanto, para González Pons los votos que no vayan a su partido "irán indirectamente a Pedro Sánchez y el PSOE, y serán aquellos a los que no les importe que los independentistas continúen cuatro años más en la Moncloa".

También ha hecho un llamamiento a los indecisos. "A ellos les digo que o decides tú o deciden por ti. Cualquier voto, a estas alturas de la campaña, que no vaya a Pablo Casado, va a permitir que Sánchez continúe gobernando", ha reiterado. Por eso, ha indicado que no quiere hacer un llamamiento al voto útil, "sino al voto con cabeza y corazón, tenemos que votar con sentimiento e intentar que nuestra decisión no perjudique", ha señalado.

González Pons ha realizado estas declaraciones en el café coloquio que ha tenido lugar este lunes en la Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora, donde ha participado junto con la eurodiputada Esther Herranz, ponente de la modificación de la PAC, en una charla bajo el título 'Europa: nuevos retos para los sectores agrario y ganadero'.