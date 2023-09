Pontvianne cree que la anomalía era tener dinero "a precio negativo"

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Iberaval, César Pontvianne, ha considerado que la última subida de tipos de interés adoptada por el Banco Central Europeo (BCE) responde a una situación "esperada" en el objetivo del regulador de limitar la inflación y ha augurado que esto supondrá que el acceso al crédito bancario "se va a restringir, se va a encarecer y se va a reducir".

Dicho esto, ha aclarado que la situación anómala era la anterior, cuando el dinero estaba "a precio negativo". "Lo que era una barbaridad es que estuviéramos en negativo", ha aseverado Pontvienne para quien con la última subida de tipos se ha llegado a "una situación de normalización" que ha augurado para un periodo de, "por lo menos, un año".

Pontvianne ha admitido también que la subida de un cuarto de punto del jueves hasta el 4,5 por ciento --es su nivel más alto desde 2001-- ha hecho que en quince meses hayan subido 400 por ciento, lo que es también "una barbaridad".

No obstante, se ha mostrado convencido de que los proyectos viables van a continuar si bien ha insistido en que los gastos de financiación se van a elevar y ha recordado que esos mismos empresarios también superaron situaciones con los tipos al 15 por ciento. "Dificultades sí, porque la cuenta de resultados va a tener otro coste que hace años no tenía", ha zanjado Pontvianne que ha añadido en su reflexión que lo raro es que esa línea de costes no existiera.

También ha augurado que esa restricción y encarecimiento del crédito supondrá que algunos proyectos no se lleguen a plantear como sí se hacía cuando la situación era de "dinero gratis". "Hay muchos proyectos que salen aunque tengan unos costes mucho más ajustados", ha explicado Pontvianne que ha insistido en que los proyectos viables van a obtener financiación "y así van a seguir" mientras que habrá proyectos que estén "mucho más ajustados" que no saldrán adelante.

El presidente de Iberaval ha reconocido asimismo que esa restricción del acceso al crédito bancario, que será "más complicado", es un "terreno abonado" para que Iberaval, como Sociedad de Garantía Recíproca, consiga aportar soluciones a los proyectos y a las empresas para que consigan esa financiación con garantías con sistemas bonificados lo que supone que su precio es "mucho más competitivo".

César Pontvianne ha asegurado que las sociedades de garantía recíproca van a cumplir su función y ha explicado que en el caso concreto de Iberaval va a mantener las medidas de apoyo establecidas ante el aumento de la inflación y que han conseguido "un éxito importante", con posibilidad de que se revisen en un par de meses.

Finalmente, ha afirmado que la morosidad es "estable y controlable" y ha admitido al respecto que sus previsiones al respecto eran "más pesimistas".