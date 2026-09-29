La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Segovia renuncia a su acta de concejal

Noemí Otero durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Nomeí Otero, ha anunciado su renuncia inmediata al acta de concejal como así lo ha anunciado durante un desayuno informativo en el que no ha querido ofrecer detalles sobre su futuro inmediato.

La portavoz de Ciudadanos y única edil de este partido en el Consistorio segoviano, ha argumentado su renuncia en "motivos familiares y profesionales", y aunque no ha especificado su futuro inmediato, sí ha reconocido que tiene "varias propuestas" que está estudiando.

Noemí Otero es licenciada en Derecho y ha trabajado en el ámbito privado, en Cuéllar, antes de dedicarse a la política dentro del partido Ciudadanos. En la legislatura 2019-23 formó parte del equipo de gobierno de la Diputación de Segovia, como diputada responsable, entre otras funciones, de la marca 'Alimentos de Segovia'.

Tras las elecciones municipales de 2023 entró en el Consistorio de la capital como única concejal de su partido.

Entre las opciones que se barajan sobre su futuro profesional inmediato, que la propia Otero no ha desmentido, es la posibilidad de que asuma una oferta como gestora en algún departamento de la Cámara de Comercio de Segovia.