PP abandona la comisión de investigación de las gastronetas y acusa a PSOE y Vox de "farsa"

Momento en el que los concejales del PP abandonan la comisión de investigación de las gastronetas. - EUROPA PRESS

BURGOS, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la comisión de investigación sobre el caso de las gastronetas que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Burgos, Yolanda Barriuso, ha explicado que el grupo municipal Popular ha decidido "abandonar" dicha comisión porque "la obsesión" de PSOE y Vox para "enfangar" la ha convertido "desde el principio, en una farsa y una pérdida de tiempo y dinero".

Barriuso ha asegurado que los concejales de la oposición hacen el "ridículo máximo" y solo "les preocupa el show" y ha explicado que PSOE y Vox han convertido la Comisión en un "circo desde el principio" con el único propósito de "sembrar la sospecha" en la gestión del equipo de Gobierno.

Asimismo, la hasta ahora presidenta ha lamentado que la oposición lance "gravísimas acusaciones infundadas", que solo responden a sus "fabulaciones".

Yolanda Barriuso ha indicadoo que desde el equipo de Gobierno se ha remitido "toda la información" que se ha solicitado -más de 200 expedientes- en "una muestra más de transparencia". Sin embargo, desde las filas del PSOE y Vox se ha afeado que sólo se les ha presentado "una nota informativa". Para el PP, la comisión se ha demostrado "una pantomima" y la actuación de los socialistas "se puede calificar de muy preocupante" con concejales que se han limitado a intervenir con el único fin de "retorcer la verdad e insultar" a la presidenta.

También ha acusado a los socialistas de verter "opiniones políticas y no jurídicas" en la comisión y que desde Secretaría General han tenido que "corregirles en varias ocasiones".

Yolanda Barriuso también ha afeado al PSOE y a Vox que pongan entredicho la labor que realizan los trabajadores eventuales y ha señalado al portavoz socialista, Daniel de la Rosa cuando era alcalde que fijó las atribuciones de este personal un decreto de Alcaldía cuando era el regidor.