PP afirma que "trabaja intensamente" con Vox por un "buen acuerdo" en CyL y defiende que lo importante no es cuándo

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, ha reiterado que su partido político está trabajando "intensamente" con Vox para llegar a "un buen acuerdo" de gobierno en Castilla y León "cuanto antes" pero ha aclarado que tampoco buscan que sea un "acuerdo rápido" ya que lo importante son las medidas y los plazos pactados.

"Estamos en un tiempo razonable", ha aseverado la portavoz del Grupo Popular que ha sido la encargada de cerrar la ronda de reuniones convocada por el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, para proponer un candidato a la investidura como presidente de la Junta con la única propuesta del PP de que sea Alfonso Fernández Mañueco, al que ven legitimado por los 33 escaños conseguidos en las últimas elecciones y avalado por su gestión para una tarea en la que "no parte de cero".

Leticia García ha rechazado las acusaciones de que el PP esté esperando a que pasen las elecciones del 17 de mayo en Andalucía para cerrar el acuerdo de gobierno en Castilla y León y ha hecho especial hincapié en que los equipos negociadores están trabajando "sin injerencias de ningún tipo" y "sin ningún factor externo a mayores".

Dicho esto, ha restado importancia a quienes estén en esas negociaciones para reiterar que el objetivo es llegar a un "buen acuerdo" de gobernabilidad para cuatro años "e incluso más allá" que de estabilidad a Castilla y León "desde la seriedad y el rigor", ha apostillado. "No importa tanto el cuándo sino el qué", ha zanjado Leticia García que ha reclamado "el tiempo necesario" para llegar a un acuerdo.

En este sentido, ha criticado los reproches del portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, sobre la "anomalía democrática" que supone que en Castilla y León no esté reglamentado un plazo máximo para celebrar la sesión de investidura y ha recordado a Martínez que el Reglamento fue votado por sus antecesores en el Grupo Socialista.

Leticia García ha rechazado lecciones de democracia por parte de Carlos Martínez al que ha aconsejado que "reconduzca su actitud" y "termine de aterrizar" en las Cortes.

Asimismo, ha ironizado sobre que el dirigente socialista hable del futuro pacto de gobierno en Castilla y León en términos de ocultismo cuando se desconocen "los pactos ocultos firmó Sánchez para ser presidente". En este sentido ha garantizado que el acuerdo de Gobierno PP-Vox "será escrito, con medidas, acuerdos y totalmente transparente", a lo que ha añadido que lo harán público y que no tendrá "ninguna letra pequeña ni nada de ocultismo".

Leticia García ha pedido a Martínez que entienda no fue elegido para dirigir Castilla y León y que deje de rebobinar una y otra vez sobre las mismas cosas. "Que asuma no ganó, ya está bien de hablar de anomalías, parece una broma que el PSOE esté dando lecciones de Democracia, le pido reconduzca su actitud", ha concluido la portavoz del PP que ha lamentado a modo de ejemplo que el socialista haya tachado de trampantojo la ronda de reuniones convocada por Vázquez que el PP ve "trascendental".