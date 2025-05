PP apoya la moción de Vox enmendada por PSOE que insta a la Junta a registrar un proyecto de presupuestos

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha votado a favor este miércoles de una moción del Grupo Vox que ha sido enmendada por el Grupo Socialista y que insta a la Junta de Castilla y León a registrar un proyecto de presupuestos, como se ha pedido ya otras dos veces en las Cortes a través de sendas iniciativas parlamentarias --el 20 de noviembre como PNL y el 27 de marzo como propuesta de resolución tras el Debate de Política General--.

"No hay dos sin tres o a la tercera va la vencida", ha ironizado el procurador de Vox Carlos Menéndez que ha recordado que el propio presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado al Gobierno de la nación que mantenga prorrogadas las cuentas desde la premisa de que un gobierno sin presupuestos no gobierna nada. A esto ha añadido que el líder del PP ha defendido que registrar las cuentas es "un plus de fábrica en el Partido Popular" y que si él presenta un presupuesto y no se lo aprueban convocaría elecciones.

"Por las palabras de su jefe van a acabar ustedes todos en la calle", ha augurado el procurador de Vox que ha recordado a los 'populares' de Castilla y León que Alberto Núñez Feijóo tiene un acto de partido este viernes en Valladolid.

Menéndez ha exigido hoy la presentación del proyecto de presupuestos para 2025 para desarrollar programas y partidas presupuestarias específicas para el impulso a la internacionalización de las empresas ante los "planteamientos artificiosos" y de "maquillaje" de la Junta con el plan de 16,5 millones, en forma de créditos reembolsables mayoritariamente y no como ayudas directas, una propuesta "aceptable" que ha sido enmendada por el PSOE para que sea "más completa y efectiva".

Así, Vox ha aceptado instar a la Junta a registrar un Proyecto de presupuestos y el proyecto de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas, como requiere el Estatuto de Autonomía, en el que se desarrollen programas e incluya partidas presupuestarias específicas destinadas a ofrecer a los sectores productivos y exportadores de Castilla y León "una cobertura legal, económica y administrativa real y efectiva ante los posibles efectos derivados de la actual coyuntura internacional".

Por su parte y a pesar de votar a favor de la moción, la procuradora del PP Rosa Esteban Ayuso ha calificado de "contradictorio y preocupante" a Vox, al que ha reprochado que hable de la defensa del sector productivo de Castilla y León "mientras apoya sin fisuras a líderes y políticas extranjeras que han declarado abiertamente guerras comerciales contra nuestros productos".

"Hablan de defender Castilla y León, pero sus actos dicen otra cosa, están al lado de los que imponen aranceles a nuestros quesos, a nuestros vinos, a nuestra automoción. No se puede defender Castilla y León, por un lado, si reniegan de ella una y otra vez", ha afeado Rosa Esteban a Vox al que ha comparado con "los altavoces de intereses ajenos". "Vox no está a favor de los aranceles de la Administración de Trump", ha respondido por su parte Menéndez.

La procuradora del PP también ha cargado contra el Grupo Socialista por apoyar la moción de Vox y ha ironizado que el PSOE señale con un dedo a Vox en Madrid mientras "en Castilla y León le hacen la muleta". "Les permiten marcar la agenda y negocian a escondidas y votan con ellos cuando les conviene. Vox les pone la mesa y el Partido Socialista se sienta sin reparo, uno grita y el otro consiente", ha criticado también.

La moción de Vox ha salido adelante con 77 votos a favor y tres abstenciones, los dos procuradores no adscritos y el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que se ha referido a Vox como "la ultraderecha cobarde y caniche" por seguir "lamiendo las botas" al presidente de EEUU.

"Coyuntura internacional no, Donald Trump. Son las políticas de Donald Trump las que están atacando, agrediendo y perjudicando los intereses del sector primario castellano y leonés con sus políticas arancelarias que nos están agrediendo a todos", ha añadido.

El Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! también ha dado su "apoyo de forma clara" a la moción de Vox puesto que exige a la Junta que haga "lo que tiene que hacer", presentar un proyecto de presupuestos "comprometido con el tejido productivo", en palabras del leonesista José Ramón García Fernández que ha advertido a la Junta: "Si quieren gobernar presupuestos han de presentar y si no elecciones y a votar".

Finalmente, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea también ha dado el visto bueno a la moción de Vox porque exige que se cumpla la ley, "como Feijóo", ha recordado al Partido Popular al que ha acusado de usar a la Comunidad Autónoma como "photocall" y como escenario para hacerse fotos.