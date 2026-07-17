El PP apuesta por Víctor Torres para la Alcaldía de Palencia, un "joven preparado" con un "proyecto ilusionante"

Víctor Torres será el candidato del PP a la alcaldía de Palencia - PP

PALENCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral del Partido Popular de Palencia ha propuesto a Víctor Torres Albillo como candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de la capital palentina para las próximas elecciones municipales del 23 de mayo de 2027, a la espera de que sea ratificado por el Comité Electoral Nacional.

Con esta designación, los 'populares' apuestan por un perfil "joven, preparado y con una firme trayectoria en la gestión municipal y una firme vocación de servicio público para liderar un proyecto centrado en ofrecer estabilidad, cercanía y soluciones a los vecinos de la ciudad", según ha detallado el partido a través de un comunicado.

Los 'populares' han calificado a Torres como un candidato que reúne conocimientos y cualidades para encabezar un proyecto "ilusionante" que sitúe nuevamente a Palencia en la "senda del crecimiento, la buena gestión y el liderazgo que merecen todos los palentinos".

Víctor Torres Albillo forma parte de la Corporación Municipal desde el año 2019 y hasta 2023 desempeñó las responsabilidades de concejal de Deportes, Juventud, Educación y Protección Civil dentro del equipo de Gobierno.

Asumió también responsabilidades de gestión durante la pandemia de la COVID-19 y desde 2023 ejerce como portavoz del Grupo Municipal Popular. Asimismo, fue secretario de NNGG Palencia durante dos mandatos consecutivos desde el 2012 al 2023.

En el ámbito académico, es graduado en Derecho por la Universidad de León y en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Salamanca.

También ha impartido docencia en cursos de extensión universitaria de la Universidad de León relacionados con el debate, la argumentación y la oratoria.

El candidato será presentado oficialmente este sábado, 18 de julio, en Santiago de Compostela junto al resto de candidatos del Partido Popular a las alcaldías de las capitales de provincia, en un acto presidido por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Cabe recordar que el anterior candidato 'popular' a la Alcaldía de la capital palentina fue Jorge Domingo Martínez.