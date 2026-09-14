PP critica el "abandono" de Zamora por parte del PSOE en el Gobierno y pide ejecutar la A-11 y recuperar paradas de AVE

La portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, y la diputada nacional popular por la provincia, Elvira Velasco, en una rueda de prensa en la sede del PP de Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha criticado el "abandono" de la provincia de Zamora "por parte del PSOE" y ha registrado dos iniciativas en las Cortes autonómicas en defensa de las infraestructuras locales, con sendas propuestas para pedir al Gobierno central la ejecución total de la A-11 y la recuperación de las paradas suprimidas del AVE.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la sede del PP zamorano, en la que ha avanzado que la formación planteará exigir al Gobierno la ejecución de "la totalidad de los tramos pendientes de la A-11" en la provincia, una infraestructura que ha catalogado de "fundamental".

En este sentido, García ha recordado que las últimas informaciones sobre el trazado en la provincia hablan de una nueva variante en la localidad de Fonfría, obra que sacaría la N-122 del núcleo urbano pero que plantea una carretera de un solo carril, no una autovía, lo que la 'popular' ha catalogado como "broma".

En segundo lugar, el PP ha presentado una iniciativa dirigida a la recuperación de "las frecuencias suprimidas del AVE en Zamora", especialmente del llamado tren madrugador, que permitía a los zamoranos llegar a Madrid antes de las ocho de la mañana.

"Estaría muy bien que el PSOE apoyara estas infraestructuras", ha apuntado García, quien ha asegurado que tiene "muchas dudas" de que los socialistas las apoyen en las Cortes. "El PSOE en Zamora es sanchismo puro y duro", ha asegurado la procuradora, para acusar a esta formación de "no invertir nada" en la provincia.

Asimismo, ha achacado a los socialistas "una política basada en falsedades, en mentiras, en datos falsos y en buscar cualquier falsedad para criticar al único que invierte de verdad en Zamora, que es el Partido Popular".

"Es una lástima que no tengan una propuesta de verdad para esta tierra", ha continuado García, para defender ante esta situación la "importantísima inversión del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco", un contexto en el que ha puesto como "ejemplos" el "Plan de la Raya, de más de 20 millones de euros; el Plan de Fomento Territorial de Tierra de Campos, el polígono Zamora Norte, la nueva residencia para mayores, el Centro Cívico o el Museo de Semana Santa".

Por su parte, la diputada nacional Elvira Velasco, también sobre la A-11, ha lamentado que "no haya un solo movimiento de tierra" en el trazado entre Zamora y la frontera.

En este sentido, Velasco, que ha añadido que las obras del tramo de un kilómetro y medio junto a la frontera están "paradas", ha tildado las promesas con la carretera como "un engaño" a los zamoranos.

"Lo único que les preocupa es mantenerse en la Moncloa", ha indicado en referencia al PSOE, al que ha pedido que "convoque elecciones y deje a los zamoranos que elijan al Gobierno que necesitan".