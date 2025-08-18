El PP de CyL acusa al Gobierno de "pasearse" por la Comunidad repartiendo "insultos" y "promesas vacías"

SEGOVIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha contrapuesto hoy la gestión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, frente a la "parálisis y la desidia" de Pedro Sánchez y sus ministros durante la oleada de incendios que asolan la Comunidad desde hace varias semanas.

Vázquez considera "escandaloso" que con tantos miembros del PSOE de Castilla y León en el Gobierno de Sánchez, ni uno sólo de todos ellos se haya dignado a pisar esta tierra hasta hoy. Según el lider 'popular', "resulta frustrante que Sánchez no haya atendido ni una sola petición de Mañueco y que ahora ministros como Ana Redondo, en vez de dar la cara y poner medidas sobre la mesa, se pasee repartiendo insultos y promesas vacías".

Vázquez, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha pedido a los socialistas que "si no van a arrimar el hombro, dejen de insultar y poner zancadillas a los ciudadanos de Castilla y León" y puntualiza: "Aquí sí se trabaja por esta tierra, y ante circunstancias excepcionales, se ofrecen respuestas excepcionales".

Entre las respuestas excepcionales, Vázquez ha citado los 100 millones de euros que la Junta aprobará esta misma semana como parte de "un plan de ayudas urgentes para las personas y los bienes afectados, con un procedimiento ágil y concreto".

Dicho plan, según Vázquez, también se destinará a cubrir los gastos en los que hayan podido incurrir las entidades que han llevado a cabo la acogida y el realojo de los ciudadanos evacuados de sus casas, así como la reforestación de las zonas dañas y un programa específico para Las Médulas.

"El presidente Mañueco prometió generosidad y eficacia y ya ha pasado de las palabras a los hechos. A ver qué ofrecen Sánchez y sus ministros además de insultos, fotos y tuits de lamento", ha concluido Vázquez.