El PP denuncia la paralización del tramo de 1,5 kilómetros de la A-11 entre la frontera lusa y San Martín (Zamora)

Los Diputados Del PP Por Zamora, Óscar Ramajo Y Elvira Velasco. - EUROPA PRESS

ZAMORA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos del tramo de 1,5 kilómetros de la A-11 comprendido entre la frontera con Portugal y San Martín del Pedroso (Zamora) permanecen paralizados. Así lo han denunciado este viernes los diputados del PP por Zamora, Elvira Velasco y Óscar Ramajo, quienes han reclamado al Gobierno información sobre el estado de esta actuación y sobre la aparente ausencia de avances en los diferentes tramos de la N-122 que atraviesan la provincia.

Más detalles ha ofrecido Óscar Ramajo, que ha dejado entrever que las obras están sufriendo importantes modificados y encarecimientos sobre el coste previsto. Así, el diputado ha apuntado a "finales de 2027", dentro de más de un año, como plazo de finalización de los trabajos y ha apuntado que el presupuesto inicial, de "8,23 millones de euros, se podría aumentar hasta los 14 millones". A esto suman los 'populares' la denuncia por la falta de avances en el resto de trazado zamorano.

"El Gobierno solo apunta en el medio plazo a la variante de Alcañices, que será una carretera convencional", de un carril por sentido, "con una longitud de seis kilómetros. Muy poco entre los más de ochenta que van desde Zamora hasta la frontera" lusa, ha remarcado Ramajo.

LA GRAN OLVIDADA TAMBIÉN EN ALTA VELOCIDAD

Los 'populares', que han denunciado además la falta de inversiones en la red general de carreteras, han dedicado un aparte en su comparecencia de este viernes, dedicada a los transportes, al servicio de Alta Velocidad. "Zamora es la gran olvidada del sanchismo", ha denunciado Velasco.

La diputada ha recordado que Renfe ha presentado unos resultados fiscales con 60 millones de euros de beneficio en 2025 y ha pedido a la operadora que reponga el tren madrugador que salía desde Zamora antes de las siete de la mañana en dirección a Madrid y que se suprimió con la pandemia. "Es necesario para muchos zamoranos que trabajan en Madrid", ha reivindicado la diputada.

En el mismo sentido, Óscar Ramajo ha solicitado aumentar las frecuencias de tren y mejorar el servicio, asegurando además que el aumento de plazas que esgrime Renfe es "falso" en lo que respecta a Zamora porque se trata de asientos en frecuencias "poco usadas por los zamoranos". "Las modificaciones de horarios que se han introducido han ido a peor y el aumento de la oferta no es real, es trampa. Meten más plazas a horarios que los zamoranos no utilizamos, lo que evidencia una falta de compromiso con Zamora", ha concluido el diputado zamorano.