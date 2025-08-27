PP en la Diputación de Salamanca acusa al PSOE de "oportunismo político" tras sus críticas en gestión de incendios

SALAMANCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Salamanca ha considerado que las últimas declaraciones realizadas por el PSOE sobre la gestión de los incendios forestales que han asolado a la provincia este verano responden al "oportunismo político y lo único que buscan es confundir y desinformar a la ciudadanía en una situación dramática que merece respeto y colaboración, y no confrontación partidista".

En un comunicado emitido por el PP y recogido por Europa Press, los 'populares' aseguran que "el PSOE conoce perfectamente que la competencia en materia de incendios forestales corresponde a la Junta, y que la Diputación de Salamanca ha cumplido con su papel a través del convenio que mantiene con la administración autonómica, poniendo a disposición todos los medios y efectivos que se han solicitado".

En muchos casos, han añadido desde el PP, su participación ha sido "decisiva" para frenar el avance de las llamas, como, apuntan, ocurrió en Cipérez, "donde los equipos de la Diputación trabajaron para defender los cascos urbanos y proteger a la población".

Desde la Diputación han subrayado que se destinaron "todos los recursos disponibles para colaborar en la tragedia, sin desatender las emergencias de competencia propia, demostrando así la capacidad de respuesta y la responsabilidad institucional en un momento tan complicado".

El Grupo Popular ha indicado, además, que los ataques del PSOE "resultan aún más incomprensibles cuando se dirigen contra la figura del presidente de la Diputación, con descalificaciones personales que en otros contextos y hacia otras personas les resultan inadmisibles".

Según ha añadido el PP, el presidente "estuvo pendiente en todo momento de la evolución de los incendios y en contacto con los responsables de los puestos de mando".

Para el Grupo Popular, la actitud del PSOE responde "al nerviosismo de comprobar que las instituciones gobernadas por el Partido Popular están dando respuestas reales y eficaces a los ciudadanos".

Por todo ello, el Grupo Popula ha finalizado su comunicado con la petición al PSOE de que "abandone la estrategia de la confrontación y que vuelva a la senda de la coherencia y la colaboración institucional", que, en sus palabras son las que ofrecen "mejores resultados y las que esperan los ciudadanos de sus representantes públicos".