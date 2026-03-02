El PP exigirá al Gobierno impulsar el Aeropuerto de León con una terminal de carga y la actualización del ILS

El secretario provincial del PP de León, Eduardo Diego, encabeza la reunión mantenida por representantes del partido con la plataforma 'Más vuelos'. - PP

LEÓN 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP exigirá al Gobierno de España que se involucre en el desarrollo del Aeropuerto de León con la puesta en marcha de la nueva terminal de carga y la implantación de un sistema ILS más avanzado que facilite la implantación de más vuelos y destinos desde el aeródromo ubicado en La Virgen del Camino.

Este compromiso se ha puesto de manifiesto en la reunión mantenida por el secretario provincial del PP, Eduardo Diego, y miembros de la candidatura a las Cortes encabezados por María José Álvarez, con representantes de la plataforma 'Más Vuelos', encuentro que ha servido para poner en común la realidad y las potencialidades del Aeropuerto de León.

El PP considera "irrenunciable" la puesta en marcha de la terminal para "darle un valor añadido como nodo logístico". En este sentido, el secretario provincial ha recordado la apuesta de la Junta "por convertir a León en la referencia logística del noroeste" con la ampliación del polígono industrial de Villadangos, que le convierte en "el más importante" de Castilla y León y con la financiación del ramal ferroviario, que contaría con una "enorme ventaja competitiva" al sumar un potencial aeroportuario.

Para ello, ha incidido, es necesario el compromiso "firme y contundente" del Gobierno de España, que no contempla esta actuación dentro del plan de inversiones de Aena hasta 2030, por lo que ha exigido al PSOE leonés que "haga lo que tenga que hacer" para revertir esta situación, según ha informado a Europa Press en un comunicado el PP.

En este sentido, ha transmitido también al equipo de Gobierno de la Diputación de León que "vaya más allá" de hacer el plan de viabilidad, exija al Gobierno inversiones y "no se quede callado" para que el Aeropuerto de León "no se quede rezagado" respecto a otros del noroeste. Este plan, ha remarcado la candidata del PP a las Cortes, debe contemplar un nuevo ILS más moderno y que no implique el desvío de vuelos cuando las condiciones sean "mínimamente adversas".

Esa fue también la reivindicación de la plataforma como elemento "clave" para otorgar un salto cualitativo al aeropuerto, para impulsar nuevos destinos, nuevas rutas y que León pueda ser un lugar de entrada de nuevos turistas no solo en la provincia, sino también en los ámbitos autonómico y nacional.

En este sentido, ha incidido en el papel de la Diputación Provincial, que "debe ir más allá" de renovar el contrato actual y debe ser "más ambiciosa" en los planes, con más vuelos y más promociones, por lo que ha reclamado al equipo de Gobierno que dedique parte de los remanentes a impulsar estos proyectos y no a "engordar la cuenta en los bancos".