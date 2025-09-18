El PP guardará en "hemeroteca" el anuncio del PSOE de que los peajes de autopistas en Ávila acabarán en 2029

ÁVILA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular Héctor Palencia ha asegurado que guardará en la "hemeroteca" las afirmaciones del diputado del PSOE por Ávila Manuel Arribas sobre que los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61, acabarán en el año 2029.

En esa misma rueda afirmaba que desconocía cualquier pacto firmado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero con la Unión Europea, como había afirmado Palencia, a la vez que sostenía que ese supuesto convenio era "un bulo".

Palencia ha replicado: "guarden ustedes en sus hemerotecas las palabras del diputado Manuel Arribas y luego pregúntenle, porque quien gobierna es él".

El diputado popular ha recordado que en otras ocasiones el PSOE ha negado hechos que después se han confirmado. "Como cuando se negaba que el tramo de la A-40 Ávila-Valladolid estuviera en 'stand by' y al final se la cargaron o cuando negaban que hubiera limitaciones temporales en la vía Ávila-Madrid y las hay, y estamos hablando de ello", ha señalado, en el marco de una reunión mantenida esta jornada con el comité de empresa de ADIF en Ávila.

Palencia ha mostrado su satisfacción porque su homólogo haga "por fin territorio", aunque ha criticado su "escasa actividad parlamentaria". "Lleva casi siete años de diputado socialista y sus labores o sus éxitos van más en otras áreas, que todos conocemos, que en el ámbito de defensa de la situación de nuestra provincia", ha señalado, contraponiendo las 24 iniciativas registradas por Arribas con "más de 3.000" presentadas por los diputados del PP.

El parlamentario 'popular' ha insistido en que la cuestión de fondo no es un "bulo" y ha recordado que el Grupo Popular ha pedido amparo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, porque desde mayo el Gobierno se ha negado "a entregar el expediente relativo a la autopista de peaje". "Que nos entreguen el expediente y entonces veremos si existe o no existe", ha apuntado Palencia, convencido de que será esa documentación la que "despeje la polémica".

"Lo que he dicho, guarden en la hemeroteca las palabras de Manuel Arribas, que seguro que junto con otras retratarán cuál es la situación", ha concluido el diputado 'popular'.