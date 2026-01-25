El PP lleva al Pleno una moción para exigir a Puente el 30% de bonificación al transporte público

VALLADOLID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno de este lunes, 26 de enero, una moción para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que compense al Ayuntamiento de Valladolid por el sobrecoste de 809.806 euros en el que tuvo que incurrir, por aportar ese departamento menos del 30 por ciento de la bonificación al transporte público durante 2024 y primer semestre de 2025.

Asimismo los 'populares' abogan en su propuesta por reclamar a la cartera que dirige Óscar Puente que se compense al Ayuntamiento de Valladolid por la gratuidad que aplica a la población infantil hasta catorce años.

Esta petición la hace para "evitar discriminación entre ayuntamientos", según indica el Grupo Municipal Popular, que ha recordado que esta sí es compensada por el Ministerio en su totalidad al resto de Ayuntamientos que no la soportan con sus presupuestos ni en el segundo semestre de 2025 ni en 2026.

Igualmente, la moción pide a Transportes que retome la bonificación del 30 por ciento a la población general a la que ha reducido del 30 al 20 el apoyo desde el segundo semestre de 2025 y durante 2026.

Por último, demanda que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "vuelva a apostar por la bicicleta pública como lo hace el Ayuntamiento de Valladolid" y convoque ya la subvención a los ayuntamientos para ampliar la infraestructura de los sistemas públicos de préstamo de bicicleta, que estableció en el Real Decreto-ley 1/2025 para ese ejercicio presupuestario y "ha incumplido con la convocatoria".