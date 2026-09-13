PP lleva al Pleno de Valladolid una moción para pedir a Gobierno un aumento de los recursos contra la violencia machista

VALLADOLID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno de este lunes, 14 de septiembre, una moción para solicitar al Gobierno de España el aumento de los recursos que concede a los ayuntamientos para la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Según la moción, firmada por la portavoz, Blanca Jiménez, y recogida por Europa Press, el PP reclamará este aumento "habida cuenta de la disminución progresiva de estos recursos en los últimos años" al Ayuntamiento de Valladolid.

Los 'populares' consideran que "las políticas impulsadas por el Gobierno de España en materia de prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de maltrato y su entorno no están siendo suficientes para ofrecer una respuesta eficaz a un problema que continúa afectando gravemente a la sociedad".

En este contexto, señalan en la propuesta que es necesario que los ayuntamientos cuenten con "financiación suficiente y estable que les permita desarrollar eficazmente las políticas y programas de prevención y atención".

Por otro lado, el PP presentará una moción en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para exigir al Gobierno de España la adopción de "medidas extraordinarias ante los graves acontecimientos producidos en Ceuta".

En el texto, la formación pide subrayar el "firma apoyo" del Ayuntamiento con Ceuta y los ceutíes, instar al Gobierno a desplegar y mantener en Ceuta los recursos necesarios, y pedir que se identifique de manera "inmediata" a las personas que accedieron irregularmente, así como reclamar el "retorno efectivo a Marruecos" de las mismas.

Igualmente, propone instar al Ejecutivo central a que exija al Reino de Marruecos el "cumplimiento efectivo" de sus obligaciones y compromisos de cooperación con España en materia de control fronterizo, lucha contra la inmigración irregular y readmisión y retorno de sus nacionales.

Además, entre otras propuestas en este ámbito, propone que el Ayuntamiento declare "solemnemente la indiscutible soberanía española sobre Ceuta y Melilla", ciudades que "constituyen parte inseparable de España, de su integridad territorial y del proyecto común como Nación".