El PP municipal de Valladolid pide la dimisión de Puente por su "obcecación" con llevar a la cárcel a De la Riva

05/12/2018

Da por firme la absolución del exalcalde, Blanco y Sánchez, al no presentar Fiscalía recurso ante el Supremo

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Martínez Bermejo, ha pedido la dimisión del alcalde de la ciudad, el socialista Óscar Puente, por su "pertinaz y reiterada obcecación" para llevar a la cárcel al su predecesor en el cargo, Francisco Javier León de la Riva.

El Grupo Popular ha convocado en la tarde de este miércoles una rueda de prensa de urgencia tras conocer que la Fiscalía de Valladolid no iba a presentar recurso contra la sentencia, confirmada recientemente por el TSJCyL, que absolvía a los tres exediles del PP en el Ayuntamiento por el caso de la firma de las Cartas de Conformidad. Martínez Bermejo ha reconocido que han invitado a asistir a la misma a León de la Riva, Blanco y Sánchez, pero sus abogados "han recomendado que mantengan la prudencia hasta tener el documento por escrito" que confirme que la resolución judicial de la Audiencia es firme.

En todo caso, Martínez Bermejo ha dado por hecho la firmeza de la sentencia y ha aseverado que este miércoles tanto para el Grupo Municipal como para los tres exediles absueltos es un día "de alegría y satisfacción". Por ello, ha querido agradecer la "celeridad" en las resoluciones y ha apostillado que "se ha hecho justicia".

En nombre del Grupo Municipal Popular, acompañado por cuatro de los otros once concejales ya que la mayor parte no ha podido asistir a la urgente convocatoria, Martínez Bermejo ha pedido la dimisión de Óscar Puente por la "pertinaz y reiterada obcecación" de su estrategia judicial en el caso de las Cartas de Conformidad, en el que el Ayuntamiento de Valladolid se personó como acusación particular.

"No nos consta que algún alcalde en España se haya empecinado tanto en llevar a la cárcel al regidor anterior y concejales del Ayuntamiento", ha añadido Martínez Bermejo, que ha incidido en que la "insistencia" de Puente en el caso durante los últimos "tres años y medio" ha sido una "tapadera y cortina de humo" para la "pésima y malísima gestión" del actual equipo de Gobierno municipal.

Martínez Bermejo ha instado a Puente a que "tenga pundonor y lo que hay que tener" y a que "demuestre que alguna vez ha sido una persona honorable" tenga "un último acto que le correspondería" y abandone "hoy mismo" la silla y el bastón de alcalde, "cederlo a quien corresponda" y volver a dedicarse "a sus menesteres".

"Valladolid ganaría muchísimo con gente como Óscar Puente fuera de la Alcaldía", ha añadido Martínez Bermejo, que ha augurado que sin él la política municipal de Valladolid volvería a los tiempos en los que "era más fácil entenderse, sin confrontación ni malos rollos", pues ha acusado al actual regidor de llevar el debate a una "política de enfrentamiento y barro".

"HA QUERIDO HACER DAÑO"

El portavoz 'popular' ha insistido en pedir al actual alcalde que "pida perdón" a León de la Riva, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, porque ha criticado que les ha "querido hacer daño". De hecho, ha incidido en que los doce concejales del PP han "sufrido el desenfreno macarrónico" de Óscar Puente, que en ocasiones les ha "llevado a la pelea".

Así, ha acusado a Puente de "instar al portavoz y habitual atacador de la oposición", Pedro Herrero, a "llamar delincuente a Alfredo Blanco", por lo que se ha preguntado "quién resarce hoy" a los tres exediles de los "gratuitos ataques" que, en opinión de Martínez Bermejo, buscaban "esconder la nada absoluta" del Gobierno municipal actual que, ha augurado, "se va a ir a casa sin ninguna realización".

Martínez Bermejo ha recalcado que "nadie en Valladolid entendería" que alguien "pernicioso, dañino y constante en una estrategia judicial fallida se vaya de rositas", pues el portavoz 'popular' ha recordado que, además de esta resolución contraria a las peticiones de penas del equipo de Gobierno, ha "fracasado" en otros casos.

Así, se ha referido a que Puente ha sido "el primer alcalde" que ha visto como se declaraba inconstitucional una resolución, en el caso del recorte de las percepciones por asistencia a plenos de los concejales sin dedicación exclusiva, así como al auto de la Audiencia provincial que ha obligado al regidor a abrir un expediente sancionador al concejal Antonio Gato por firmar el contrato laboral de su cuñada para trabajar para el Ayuntamiento.

Martínez Bermejo ha llegado a plantear a Óscar Puente que se "replantee" un cambio del "equipo jurídico", justo antes de reiterar que en todo caso lo que debería hacer es "dimitir y marcharse".

El portavoz del PP ha apuntado durante la rueda de prensa que prevé que León de la Riva, Blanco y Sánchez se puedan dirigir a los medios de comunicación a partir del lunes, cuando ya tengan confirmado por escrito que la decisión judicial es firme.