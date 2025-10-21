El PP niega haber retirado el Plan Municipal de Vivienda mientras que el PSOE lo acusa de "improvisar y dar bandazos"

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha negado este martes que el Gobierno municipal haya retirado el Plan de Vivienda 2026-2030, frente a las afirmaciones del Grupo Socialista, cuyo concejal, Luis Vélez, ha señalado lo ocurrido como "una prueba más de la improvisación y los bandazos" en la política de vivienda del Ejecutivo local formado por PP y Vox.

Según el PSOE, el equipo de Gobierno habría decidido retirar el plan, lo que, a su juicio, evidenciaría "la falta de rumbo" del Ayuntamiento en esta materia. En este sentido, el edil socialista ha reclamado "transparencia total" en el nuevo proceso de participación que el Consistorio prevé abrir para la elaboración del documento.

"El PSOE quiere un plan de vivienda pegado a la realidad, que atienda las necesidades reales de la ciudadanía, especialmente de quienes tienen más dificultades para acceder a una vivienda digna", ha señalado Vélez.

Asimismo, el socialista ha insistido en la "prioridad" de ampliar y "blindar" el parque público de alquiler y crear "un fondo municipal de suelo y vivienda que garantice una financiación estable y planificada", según un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, Zarandona ha desmentido que el plan se haya retirado y ha asegurado que "el juego político a veces lleva a contar las cosas de otra manera". "Hoy no se ha retirado ningún Plan de Vivienda. Lo que hemos hecho es seguir trabajando con diligencia para que pueda entrar en vigor a finales de 2025 o comienzos de 2026", ha precisado.

En este marco, el edil 'popular' ha defendido que el documento "ya recoge muchas de las aportaciones" realizadas por los grupos municipales y ha reiterado su "convencimiento absoluto del diálogo y el consenso" en una materia que considera "clave para los ciudadanos". "Este no es un tema de política, es un tema de dar respuesta a los problemas de vivienda", ha insistido.

El concejal ha recordado que el equipo de Gobierno había convocado "en dos ocasiones" reuniones con los grupos municipales, aunque algunas tuvieron que suspenderse por "problemas de agenda".

"El problema de la vivienda es uno de los más importantes para los ciudadanos y, por tanto, se ha hecho un esfuerzo enorme en crear y desarrollar un nuevo plan que recoja todas las cuestiones relevantes", ha concluido.