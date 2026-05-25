PP no se compromete con Vox a modificar la ZBE de Valladolid para limitar acceso sólo con "episodios de contaminación"

Pleno del Ayuntamiento de Valladolid en el que se han debatido las propuestas de resolución derivadas del debate sobre el estado de la ciudad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid se ha abstenido en la propuesta de resolución presentada este lunes en el Pleno de la Corporación por sus socios de gobierno de Vox para comprometerse con modificar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que establezca restricciones de acceso sólo en "episodios de contaminación" y estudiar nuevamente la posibilidad de derogar el régimen sancionador, lo que ha provocado que la proposición decaiga con los 13 votos en contra de PSOE y VTLP.

En el pleno ordinario correspondiente al mes de mayo, que se ha celebrado este lunes, se han debatido las propuestas de resolución planteadas por cada grupo municipal derivadas del debate sobre el estado de la ciudad, celebrado el pasado 11 de mayo, a razón de cinco por cada formación.

En el caso de Vox, se han aprobado cuatro de las cinco en las que el equipo de Gobierno formado por el partido dirigido por Santiago Abascal y el PP han votado al unísono, en asuntos como el compromiso con la bajada del IBI en 2027; medidas para tratar de impedir la ocupación ilegal, reclamar al Ministerio que desista de la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y coordinar con la Subdelegación del Gobierno un mecanismo para perseguir los empadronamientos irregulares.

La excepción ha sido la relativa a la ordenanza de la ZBE, que se encuentra anulada judicialmente desde hace más de dos meses, y que ha iniciado ya su proceso de modificación, en el que Vox propone que las restricciones se apliquen sólo en "episodios de contaminación" atmosférica en lugar del planteamiento original que es prohibir el acceso al área acotada para todos los vehículos, progresivamente en función de su etiqueta ambiental, y con determinadas excepciones y exenciones.

El Grupo Popular apenas se ha referido al asunto y el concejal que ha ejercido el turno de este grupo, Alberto Gutiérrez Alberca, se ha limitado, durante el debate de las propuestas de Vox, a señalar que el equipo de Gobierno ha iniciado la elaboración de la nueva ordenanza, que está en fase de información pública en la que se va a "permitir a los ciudadanos que expresen sus propuestas".

En el momento de la votación, los 'populares' se han abstenido, por lo que los 13 votos en contra expresados por los concejales de PSOE y VTLP han rechazado la propuesta de la formación de derechas.

La portavoz de Vox, Irene Carvajal, había defendido que gracias a Vox la ZBE ya se aprobó en el actual mandato como "la menos restrictiva y extensa de España" tras frenar lo que planteaba el anterior equipo de Gobierno, formado por PSOE y VTLP, y ahora en este proceso de elaboración de una nueva ordenanza considera que han cumplido el compromiso de la formación que hacía referencia a revisarla "cuando se compruebe que es demasiado gravosa para los ciudadanos".

En cualquier caso, ha incidido en que pretenden avanzar en su propuesta sobre los episodios de contaminación para que el funcionamiento de la ZBE sea "proporcionado", al tratarse de una "restricción de derechos".

Sobre esta materia, en el debate, la portavoz del VTLP, Rocío Anguita, ha criticado la insistencia del equipo de gobierno en trabajar "contra la salud" de sus vecinos con medidas como las que proponía Vox. Además, ha subrayado que la pretensión de la formación de derechas de suspender el régimen sancionador de la ZBE es "ilegal, como ha señalado los propios servicios jurídicos" del Ayuntamiento.

De hecho, Anguita ha reprochado que el equipo de Gobierno, tras la anulación en los tribunales, "ni ha elaborado una nueva ordenanza ni aclara la situación a los vecinos".