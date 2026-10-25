El PP pide al Gobierno facilitar la recuperación del antiguo restaurante Los Álamos junto al Pisuerga en Valladolid

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid llevará este lunes al Pleno municipal una moción para instar al Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a facilitar el desarrollo del proyecto de recuperación del antiguo restaurante Los Álamos, un espacio situado junto al río Pisuerga que el Consistorio quiere revitalizar con nuevos servicios compatibles con el entorno natural.

La iniciativa, firmada por la portavoz del grupo, Blanca Jiménez, plantea que la intervención permita recuperar este enclave mediante la reutilización del edificio, la activación de su entorno y la incorporación de nuevos servicios que contribuyan a dinamizar uno de los parques representativos de la ciudad.

El restaurante Los Álamos fue inaugurado en la década de los 60 y se convirtió en un lugar de referencia para varias generaciones de vallisoletanos, especialmente durante el verano, gracias a su ubicación y a su conocida terraza.

Sin embargo, las dificultades de gestión a comienzos de los años 2000 desembocaron en su cierre definitivo en 2011 y, desde entonces, el Ayuntamiento ha sacado a licitación el espacio, ubicado en suelo municipal, en varias ocasiones: en 2012, 2014 y 2018.

Ninguno de estos procedimientos logró materializar una iniciativa hostelera o recreativa para recuperar el inmueble.

El Grupo Popular sostiene en la moción que existe una propuesta para dar un nuevo uso al edificio y considera necesaria la colaboración de la Administración central, a través de la CHD, para hacer posible su desarrollo.

El objetivo planteado es revitalizar la ribera del Pisuerga mediante servicios compatibles con el entorno natural.