El PP presentará 41 enmiendas por 14 millones al presupuesto de Valladolid, con 2,5 millones para el soterramiento

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid presentará un total de 41 enmiendas por un importe de 14,1 millones de euros, una de ellas para el soterramiento del ferrocarril en la ciudad, que llevará al Pleno extraordinario que se celebrará mañana martes, 13 de diciembre, para la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Valladolid.

La presidenta del grupo, Pilar del Olmo, ha asegurado que se trata de medidas "sencillas y económicamente asumibles", que persiguen reducir el impacto de la inflación en la economía de familias y empresas, así como "construir una ciudad de futuro cómoda, moderna y accesible, que ofrezca oportunidades de vida a los vallisoletanos", ha informado el PP en un comunicado recogido por Europa Press.

Es por ello que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid considera "indispensable que en las cuentas generales para el próximo ejercicio figure una partida de 2,5 millones de euros destinada a un nuevo estudio y proyecto de ejecución del soterramiento de la red arterial ferroviaria a su paso por Valladolid porque "el soterramiento es un proyecto clave e irrenunciable".

"Motivar no acometer esta inversión estratégica en la excusa de la escasez de recursos económicos, en la falta de fuentes de financiación, no es una motivación realista. En la actualidad el escenario financiero es radicalmente opuesto y ofrece la innegable posibilidad de afrontarlo. No se entiende que a lo largo y ancho de la geografía española sean numerosos los municipios y ciudades que están abordando proyectos similares con fondos europeos y procedentes del propio Gobierno de España y en Valladolid no sea posible. La única traba es que el actual equipo de Gobierno carece de voluntad política para ejecutarlo", ha señalado Del Olmo.

ALQUILER DE VIVIENDA

Por otro lado, el Grupo Municipal Popular plantea dos enmiendas de 800.000 euros para desarrollar acciones orientadas al incremento sustancial del parque de vivienda pública destinada al alquiler joven, así como a la puesta en marcha de un Plan de Acceso a la Primera Vivienda, al que puedan acogerse aquellos jóvenes que no cuenten con capacidad financiera suficiente para emanciparse.

En accesibilidad y tráfico, para acabar con el "laberinto circulatorio", se presentarán varias enmiendas, una de ellas de 300.000 euros para "restaurar los usos de acceso al tráfico que existían en determinadas calles de la ciudad antes de la pandemia", así como para carriles bici en los márgenes del río Pisuerga, en el tramo que une el Puente Mayor con el Puente de Isabel la Católica (500.000 euros) y entre este último y el Puente de la Hispanidad (500.000 euros), así como un carril bici que discurra paralelo a la ruta del Canal de Castilla (200.000 euros). El Partido Popular también pretende con otra enmienda mejorar el servicio que se proporciona a los usuarios de los carriles bici con destino a los campus universitarios de la ciudad, con 150.000 euros.

Para el impulso de aparcamientos en rotación y residenciales en varios puntos de la ciudad, contemplan una partida de 500.000 euros, además de 300.000 euros para que se amplíe sustancialmente la red de recarga municipal para vehículos eléctricos e híbridos, así como otros 600.000 euros para incrementar las rutas y frecuencias de Auvasa en "aquellos servicios que se ha comprobado que son insuficientes, prestando especial atención a los que tienen como destino los hospitales de referencia o puedan mejorar la conexión del barrio de Parquesol."

Para la mejora de los márgenes del río Pisuerga, el Grupo Municipal Popular propone 500.000 euros, otros 500.000 euros para "dignificar la zona centro", así como elaborar un Plan de Choque de Limpieza específico, que consiga una mejorar la situación de abandono de determinados de los barrios, con otros 500.000 euros.

CONCILIACIÓN Y EDUCACIÓN

Por otro lado, para favorecer la conciliación de la vida profesional y familiar, los populares plantean una enmienda por valor de 280.000 euros para que se amplíe la prestación del servicio en las Escuelas Municipales Infantiles, "de manera que exista correlación entre los periodos vacacionales de los progenitores y de los más pequeños". En el ámbito educativo, se plantea otra enmienda para la realización de un programa de eficiencia energética en los colegios, con 270.000 euros.

El Grupo Popular también formulará enmiendas destinadas a la elaboración del proyecto del Parque Agroalimentario, con 200.000 euros, a realizar obras de mejora en los accesos a la ciudad en las inmediaciones del Estadio José Zorrilla (200.000 euros), a restablecer el servicio de Información al Consumidor (250.000 euros) o a iniciarel proyecto de ejecución de la Casa Museo Miguel Delibes (150.000 euros), entre otras.