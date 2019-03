PP propone mejorar los sexenios a 12.000 docentes previa negociación sindical

Publicado 21/03/2019 12:58:48 CET

VALLADOLID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular defenderá en el próximo pleno de las Cortes, el último de la Legislatura, una proposición no de ley para, previa negociación con los sindicatos, mejorar el importe reconocido a los sexenios tercero, cuarto y quinto de los profesores de la enseñanza pública y contribuir así a mejorar las condiciones laborales de unos 12.000 docentes de manera proporcional a otros 12.000 con uno y dos sexenios que, por una cuestión de "ventaja retributiva", optarán por la vía de la carrera profesional que se convocará este año.

Según ha explicado el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, el objetivo de esta medida, que se aplicaría a partir del 1 de enero de 2020, es "compensar" la "aparente desventaja" de esos 12.000 docentes con más de dos sexenios que no concurrirán a la citada carrera profesional por tener una mayor retribución.

Tras analizar diferentes alternativas sindicales, el PP ha optado por instar a la Junta a mejorar el importe reconocido a los sexenios tercero, cuarto y quinto de manera proporcional al resto de docentes que opten por la carrera profesional para dar una "satisfacción parcial" a una "reivindicación legítima y justa" que persigue acercar las "retribuciones globales" de los profesores de Castilla y León a la media nacional ya que, según ha reconocido, son inferiores a las del resto del país.

De salir adelante la PNL del PP, los profesores con tres, cuatro o cinco sexenios se beneficiarán del "lógico y obligado" incremento salarial por la actualización del IPC y de la "subida adicional y proporcional" al incremento neto retributivo de los docentes que apuesten por la carrera profesional con un coste anual "importante" que De la Hoz ha cifrado en "varios millones de euros", si bien ha preferido no concretar la cantidad a la espera del acuerdo con los sindicatos con los que se podría empezar a negociar ya en lo que queda de legislatura.

"La negociación no es compleja", ha considerado el portavoz del Grupo Popular que ha recordado no obstante que los recursos de la Administración "son limitados" si bien ha ratificado la "voluntad política" del PP de sacar adelante esta medida para compensar a este colectivo de empleados públicos que, según se reconoció en el reciente debate sobre la Ley de carrera profesional, no se iba a beneficiar de la misma.

De la Hoz ha aclarado que hay otros 3.000 docentes de la enseñanza pública con menos de cuatro años en la Administración que no podrán optar a la carrera profesional ya que exige al menos un lustro.

En el caso de los profesores de la concertada, ha recordado que "van por otro lado" ya que cuentan con un acuerdo de homologación retributiva de la época de Alfredo Pérez Rubalcaba por lo que se está negociando un acuerdo para que puedan optar a la carrera profesional "pura y dura".