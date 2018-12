El PP propone una serie de medidas a través de la Agencia de Innovación para evitar que los jóvenes dejen Valladolid

Publicado 17/12/2018 12:17:23 CET

Los 'populares' del Ayuntamiento hablan de "desequilibrio" entre las ayudas al retorno y el apoyo a emprendedores que ya están en la ciudad

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha planteado este lunes una serie de medidas, a través de ayudas al emprendimiento y de iniciativas de la Agencia de Innovación, dirigidas a tratar de frenar el descenso de la población y la salida de jóvenes de la ciudad para buscar oportunidades en otras comunidades autónomas o países.

En rueda de prensa, los concejales del PP Antonio Martínez Bermejo, Fernando Rubio y Jesús Enríquez, han presentado estas medidas que planean presentar en el Pleno municipal vía moción, si bien el portavoz del Grupo ha asumido que será difícil que salga adelante porque viven una etapa de "rodillo" del equipo de Gobierno "tripartito", por lo que ha recalcado que de lo contrario el PP las pondrá en marcha a partir de mayo de 2019, cuando esperan ganar las Elecciones municipales.

Estas medidas se dirigen a apoyar el emprendimiento de los jóvenes en Valladolid ante los "problemas acuciantes de disminución y envejecimiento de la población", ante lo que Martínez Bermejo considera que "a penas se han puesto en marcha medidas" para tratar de paliar esas situaciones hasta el punto que ha aseverado que el Gobierno de Óscar Puente y Manuel Saravia "ha dado la batalla por perdida".

En este sentido, el viceportavoz del Grupo, Jesús Enríquez, ha añadido que el equipo de Gobierno "no tiene proyecto de ciudad", por lo que temen que se haya "quedado atrás" y que no "compite" con otras, algo que considera esencial para poder generar oportunidades atractivas para que los jóvenes se queden en Valladolid y no tengan que salir fuera.

Para evitar este problema se plantea una serie de acciones como redirigir el presupuesto que consideran que se va a quedar sin ejecutar en las ayudas al retorno del talento --unos 600.000 euros según Martínez Bermejo-- a las líneas que apoyan el emprendimiento de los jóvenes vallisoletanos.

Esto se debe, ha explicado Martínez Bermejo, al "excesivo desequilibrio" entre las ayudas del retorno del talento, con "hasta 100.000 euros en la línea de apoyo al emprendimiento", y las subvenciones para creación de nuevas empresas para personas que ya viven en la ciudad, con un máximo de "4.000 euros", lo que supone "25 veces menos".

"Para Puente y su gobierno tiene más importancia que vengan 15 ó 17 jóvenes que estaban a fuera a que se marchen 3.000 en un año", ha criticado el portavoz 'popular'. Por ello reclaman que se pueden utilizar para ayudas a creación de empresas esos 600.000 euros que estiman que se van a dejar sin ejecutar de las medidas existentes o, en su caso, propondrán la oportuna modificación de los presupuestos municipales mediante enmienda.

AGENCIA DE INNOVACIÓN

Por otro lado, el PP plantea una serie de medidas para que la Agencia de Innovación, de cuya existencia están a favor los 'populares', que han recordado que la pusieron en marcha durante el anterior mandato municipal, ofrezca un mayor apoyo a los emprendedores vallisoletanos.

Así, el concejal Fernando Rubio ha citado propuestas como la creación de una plataforma para que los emprendedores puedan buscar financiación a través del 'crowdlending', un sistema similar al 'crowdfunding' pero que funciona como microcréditos que aportan pequeños inversores a cambio de una remuneración vía intereses y también de participaciones en el proyecto empresarial.

También plantea una oficina de atracción de inversores en la Agencia, sin recurrir a "consultoras externas" y para lo cual ha apuntado que se puede utilizar la 'Red de embajadores' existente desde la etapa del Gobierno del PP. También ha reclamado que se recupere la web 'Valladolid Internacional' para este trabajo.

Otra línea que Rubio pide recuperar es el acuerdo en el que participó hace unos años la Agencia de Innovación con organismos similares de Logroño, Vitoria o Madrid, con la posibilidad de poner en marcha acciones como un "tren del emprendimiento" que permita a jóvenes de la ciudad viajar a la capital de España para presentar sus proyectos o participar en encuentros con inversores, y viceversa.

Como propuesta simbólica, Rubio ha propuesto que la Agencia utilice un lugar turístico "que funciona bien" como el ascensor de la torre de la Catedral para llevar a cabo un 'elevator pitch', una acción consistente en que los emprendedores expliquen su proyecto en el tiempo que tarda en subir y bajar un ascensor.

Sobre la Agencia de Innovación Rubio también ha preguntado "por qué" está "paralizado" el proyecto de ampliación de la sede que apnta que se incluía en las Inversiones Financieramente Sostenibles, al tiempo que ha propuesto que se extienda el horario de apertura para que esté abierta más allá de las 15.00 horas, su hora de cierre actual, que se mejore la red wi-fi y que se pongan a disposición "de los emprendedores" seis bicicletas eléctricas que se encuentran en la Agencia.

Para los Populares, aunque el tripartito de Puente ya ha rechazado medidas propuestas por el PP como por ejemplo el Plan municipal de apoyo a la Industria y la Innovación, el Plan de modernización del Comercio o el reciente Pacto por las empresas de Valladolid, "todavía están a tiempo de implantar medidas efectivas de apoyo al empleo de jóvenes, para que permanezcan en la ciudad".