PP, PSOE y Podemos piden regular el régimen de incompatibilidades en la Comisión de Reglamento y dan por muerto el grupo

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los representantes del PSOE, PP y Unidas-Podemos en la Junta de Portavoces de este jueves --Luis Tudanca, Miguel Ángel García Nieto y Pablo Fernández-- han coincidido al defender que el debate sobre el régimen de incompatibilidades de los procuradores con dedicación exclusiva se tiene que producir en la "comisión pertinente" creada para ello, la del Reglamento para que se lleve a cabo "con luz y taquígrafos".

Asimismo, tanto Tudanca como García Nieto han dado "por muerto" el grupo de trabajo creado por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, con un miembro de cada uno de los dos partidos en la Mesa de las Cortes para analizar este tema que sólo se ha reunido un día, el 18 de febrero, por lo que han instado a Pollán a convocar la Comisión del Reglamento que preside el propio presidente de las Cortes. El 'popular' ha confesado que Rosa Esteban abandonó ese grupo de trabajo para pedir que el debate se lleve a cabo "en el órgano reglamentario que corresponde".

Sin embargo, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, se ha mostrado partidario de avanzar por "una vía más rápida" a través de la Mesa de las Cortes y no vía Comisión y ha recordado que el reglamento interno del Parlamento faculta a la Mesa a analizar estos asuntos para llevar las propuestas después a la Junta de Portavoces.

Así lo han explicado los políticos en las sucesivas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces en la PSOE y PP han dado por muerta la vía del grupo de trabajo creado por Pollán y en la que han insistido en que el camino es la Comisión del Reglamento, que los socialistas han "urgido", con ese rechazo de Vox que insiste en que se lleve a cabo a través de la Mesa que preside Carlos Pollán por ser "la vía más rápida".

"Lo más urgente es determinar el régimen de incompatibilidades", ha considerado David Hierro que ha defendido por otro lado la conveniencia de que todos los procuradores cobren por su trabajo y no sólo por votar o asistir a plenos y comisiones, para lo que los de Santiago Abascal sólo apoyarán las propuestas que no contemplen un aumento del actual gasto. "Si es menos estaremos más de acuerdo", ha apostillado.

Hierro ha lamentado que cuando se quieren cambiar las cosas "a mejor" aparezcan "siempre los mismos poniendo pegas y palos en las ruedas" para que no se lleve adelante el intento de romper "con las anomalías heredadas desde hace años". "¿Qué es lo que tienen que esconder quienes tanto tiempo han mantenido un sistema anómalo?", se ha preguntado y se ha comprometido a hacer "lo que haga falta" para poner fin a una "situación anómala" en un "ejercicio de transparencia".

Por parte del Grupo Socialista, Tudanca ha tirado de ironía para augurar que los partidos se "enredarán" también en este asunto y ha cargado en concreto contra el PP al que se ha referido como "especialista en enredos". "El PP se ha salido con la suya temporalmente", ha asumido el socialista que ha llamado a los partidos a ponerse de acuerdo en el camino a seguir para debatir y dirimir el régimen de incompatibilidades y los sueldos de los procuradores.

Dicho esto, ha reivindicado al PSOE como los primeros que han reclamado que se regule el régimen de incompatibilidades de los procuradores con dedicación exclusiva y se ha remitido a una primera solicitud de un informe sobre este asunto con fecha de 21 de abril de 2021 a la que sucedieron ocho en cuatro años. "A día de hoy esta batalla la hemos dado nosotros", ha insistido.

Tudanca ha responsabilizado a Ciudadanos, primero, y a Vox, después, de haber paralizado el informe sobre las incompatibilidades de los procuradores que, según ha lamentado, ha beneficiado al ex portavoz del Grupo Popular y actual europarlamentario, Raúl de la Hoz, que compatibilizó el sueldo de las Cortes con el de un despacho de abogados.

En este sentido, el 'popular' Miguel Ángel García Nieto se ha reafirmado en que en el Parlamento no se ha incumplido el régimen de incompatibilidades porque no existe y, a preguntas de los periodistas sobre la situación de los parlamentarios del PP, ha asegurado que no tiene "ni idea" de si puede haber incompatibilidades --retribuciones de las Cortes y otros salarios privados-- entre otras cosas porque a día de hoy no se conoce el citado régimen.

"Es poner el carro delante de los bueyes", ha explicado García Nieto que ha puesto el mismo ejemplo respecto a la propuesta del Grupo Popular para las retribuciones de los parlamentarios. A este respecto, ha hecho especial hincapié en su llamamiento a Pollán para que convoque la Comisión del Reglamento para regular este asunto "con luz y taquígrafos".

Por último, García Nieto ha considerado "muy difícil" el cálculo de Tudanca de que el asunto de las incompatibilidades se resuelve en una semana --el socialista opina que sólo hace falta "copiar y pegar" lo que ocurre en el resto de parlamentos-- y ha advertido de que sería "un brindis al sol" puesto que este tema necesita "reflexión y un debate sereno" puesto que se trata de una propuesta que "tiene que durar muchos años" y que, por lo tanto, "merece el tiempo que haya que ocupar".