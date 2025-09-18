El PP "reafirma" su compromiso con el pueblo saharaui y anuncia una iniciativa parlamentaria en las Cortes

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Miguel Ángel García Nieto e Inmaculada Renedo han mantenido una reunión de trabajo con Abdalahe Hamad Jlil, delegado saharaui en la Comunidad, al que han transmitido su compromiso de "colaboración mutua" para seguir dando "visibilidad" a la situación del Sáhara Occidental.

Durante la reunión, el representante saharaui ha solicitado a los 'populares' una iniciativa parlamentaria con motivo del 50º aniversario de la ocupación del territorio saharaui, que se conmemora el 31 de octubre. El Grupo Popular ha confirmado su intención de registrar una Proposición No de Ley (PNL) que reafirme el respaldo de las Cortes a las resoluciones de Naciones Unidas, los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Internacional de La Haya, así como el posicionamiento de la Unión Africana.

"Desde el Partido Popular seguimos comprometidos con la causa saharaui. Nunca hemos abandonado esa responsabilidad ni nos hemos sometido a presiones externas como sí ha hecho Pedro Sánchez, al romper el consenso histórico de la política exterior española mediante un pacto opaco con el rey de Marruecos", han señalado los representantes populares.

En la reunión también se ha abordado la necesidad de revitalizar el Intergrupo Parlamentario 'Paz y Libertad en el Sáhara', que durante años ha servido "como espacio de trabajo político, diálogo y cooperación entre representantes públicos y asociaciones solidarias con el pueblo saharaui".

El Grupo Parlamentario Popular ha mostrado su "total disposición a participar en esta reactivación y contribuir a que este foro siga siendo útil en la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad internacional".

Este encuentro "reafirma la coherencia" del Grupo Parlamentario Popular en Castilla y León con la línea política que, en sus palabras, ha mantenido "siempre" en las Cortes.

Una postura, han recordado, que ya quedó reflejada en la PNL registrada en mayo de 2024 por el portavoz del GPP, Raúl de la Hoz, en la que se denunciaba "el abandono por parte de Sánchez del tradicional respaldo de España al Sáhara y se exigía la vuelta a la neutralidad y el respeto al derecho internacional".

"El pueblo saharaui sabe que puede contar con el Partido Popular. No solo por principios, sino por coherencia, porque nuestra defensa de la libertad, la legalidad y la justicia no cambia en función de los gobiernos ni de los intereses partidistas", han concluido desde el Grupo Parlamentario.