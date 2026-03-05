El PP reclama al Gobierno un nuevo plan de salud mental y critica que destine "80 céntimos por español" a este ámbito

1066192.1.260.149.20260305142244 La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha reclamado al Gobierno un nuevo plan nacional de salud mental, puesto que la estrategia que se extendía hasta 2024 está "caducada y no se ha puesto una alternativa", al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo central destine "80 céntimos por español" a este ámbito.

Así lo ha hecho la líder 'popular' en declaraciones a los medios durante su visita al centro hospitalario Benito Menni de Valladolid, donde ha estado acompañada por la cabeza de lista del partido por Valladolid a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, María Pardo, y el presidente del PP vallisoletano, Conrado Íscar.

En este sentido, Fúnez ha señalado que la salud mental se vio "agravada" tras la pandemia y por ello es necesario impulsar planes como los que se desarrollan en Castilla y León para apoyar a los jóvenes que se ven afectados por problemas relaciones con la salud mental.

"El problema es que no solo se necesitan planes autonómicos sino que también necesitamos planes de ámbito nacional", ha expresado la 'popular', un punto en el que ha explicado que en España había uno que se extendía desde 2022 hasta 2024 y por "desgracia está caducado y no se ha puesto una alternativa".

Precisamente, ha señalado que la sociadad está "bastante preocupada" por la situación que se vive en el ámbito de la salud mental, tanto en gente mayor como en los jóvenes, motivo por el que ha reclamado al Ejecutivo central que "cumpla, presente una estrategia alternativa a la caducada en 2024 y que la dote de presupuesto".

Porque el problema, ha sostenido, es que en política se "pueden hacer muchas propuestas, pero si no van acompañadas de presupuesto, se quedan en falsedades y frustraciones". De hecho, ha criticado que "en los últimos años en España se haya dedicado a la salud mental 80 céntimos por español", una cifra con la que "poco se puede hacer".

AYUDAS PARA LA ELA

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP ha aprovechado su intervención para destacar el impulso de la Ley ELA en el Congreso de los Diputados, ya que se aprobó en el Senado y se mantuvo "congelada durante meses" y aunque finalmente se aprobó "después el Gobierno tardó un año en aprobar un real decreto para financiar las ayudas a los enfermos y familiares afectados por esta enfermedad neurodegenerativa".

Por ello, ha celebrado que Castilla y León haya sido la "primera" Comunidad Autónoma que ha puesto en marcha las ayudas destinadas a los enfermos de ELA.

"Solo por esa voluntad de ayudar a los que más lo necesitan y a quienes peor lo pasan, creo que merece la pena que los castellanos y leoneses no permitan que el sanchismo meta la mano en la gestión de los servicios públicos de esta Comunidad", ha concluido.