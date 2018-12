El PP reclama a Puente que "ponga un tuit" para pedir "Elecciones ya" porque el Gobierno está "en fase de resistencia"

Publicado 10/12/2018 13:40:11 CET

VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentarios nacionales del PP por Valladolid Arenales Serrano e Ignacio Tremiño han reclamado al alcalde de la ciudad y portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, que "ponga un tuit inmediatamente" para pedir "Elecciones ya" ante las decisiones del Gobierno de España que "ponen en peligro" el futuro de la provincia.

Serrano y Tremiño han ofrecido una rueda de prensa este lunes en Valladolid, en la que han explicado algunas de las iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular llevará esta semana al Pleno del Senado, algunas de ellas con incidencia para la provincia vallisoletana, como lo relativo a la negociación de la PAC, los planes de eliminación de los combustibles fósiles en 2040 y la modificación en las condiciones del plan de extensión de Internet en el medio rural.

Arenales Serrano ha ironizado con que Óscar Puente debería "escribir un tuit inmediatamente" para decir que "esto no se aguanta más, Elecciones Ya" ante la situación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pues considera que no se dedica a gobernar sino a "resistir" y que sus decisiones ponen en peligro el futuro de la provincia vallisoletana.

Así, la senadora 'popular' ha asegurado que esta semana se debatirán asuntos que afectan "y mucho" a la provincia de Valladolid, como es la negociación de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2020-2027, ante lo cual el PP presenta una interpelación porque considera que "el PSOE no ha dicho todavía cuál es su postura".

Serrano ha advertido de que en la provincia hay 3.092 agricultores, que podrían ver reducidos los fondos de las ayudas de la PAC "entre un 5 y un 30 por ciento", de hecho ha reiterado que la actual ministra de Economía, Nadia Calviño, participó en la elaboración del borrador que planteaba ese importante recorte.

Otro asunto que llevan los 'populares' al debate en la cámara Alta es el anuncio de un plan del Gobierno que plantea el fin de la fabricación de motores de diésel o gasolina en 2040, tras las "declaraciones" de miembros del Ejecutivo que ya han tenido consecuencias con una "contracción inmediata" en la demanda de vehículos. De hecho, Serrano ha recordado que se trata de un sector "

Ésto supone una amenaza, según los 'populares' para los 6.400 trabajadores de las factorías de Renault en Valladolid --11.000 si se suman los de la planta de Palencia--, así como a los trabajadores de empresas que dependen de la marca del rombo, con lo que el total de afectados llegaría a los 30.000.

La senadora del PP ha recordado que en el anterior Gobierno socialista de España la factoría de Valladolid estuvo en una "situación muy delicada", una situación que no se resolvió por completo hasta la entrada del Gobierno de Mariano Rajoy y su "durísima" reforma laboral, que logró la estabilidad también gracias al esfuerzo de los trabajadores y los sindicatos.

El tercer asunto al que se han referido los parlamentarios del PP es la conectividad en el medio rural ante la modificación del Plan que aseguran que tenía en marcha el anterior Ejecutivo, llamado '300 por 100', en referencia a llevar Internet a 300 megabytes al 100 por ciento de los pueblos y que, según Ignacio Tremiño, ahora se han rebajado las pretensiones a un mínimo de 30 Mb y llevarlo al 95 por ciento de la población.

Estas condiciones "no pueden ser lo mismo", porque entienden que una velocidad de 30 Mb y que no se especifique que sea "la velocidad media" no garantiza una conexión útil en el medio rural, mientras que Tremiño ha añadido que se dejaría "fuera" de un servicio "de calidad" a un 22,5 por ciento de la población de Valladolid que actualmente no dispone de conexión a 100 Mb.

Por todo ello, Serrano, que ha defendido que la conectividad a Internet debería ser "un servicio público como las autovías", ha aseverado que "espera no volver a escuchar al PSOE que le preocupa la despoblación" y ha incidido en que el PP es "el único que defiende el medio rural".

Estos asuntos, en opinión de los parlamentarios del PP, son la muestra de la política de un Ejecutivo que "no se dedica a gobernar sino a resistir" y que ahora va a tratar de someter su proyecto de Presupuestos al Pleno del Congreso.

En todo caso, Ignacio Tremiño ha ironizado con que los periodistas tendrían que preguntar "todos los lunes" por este trámite, porque "Pedro Sánchez cambia de opinión radicalmente en todas las decisiones".