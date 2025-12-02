El PP reúne en Ávila a autónomos para escuchar propuestas y debatir las medidas del 'Contrato con los autónomos' - PP

ÁVILA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ávila ha acogido este martes el foro de debate 'Escuchando a los autónomos de Ávila', un encuentro organizado por el PP, en el que ha participado el vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, para desgranar las líneas principales del denominado Contrato con los Autónomos y para escuchar las aportaciones del sector en la provincia.

En una acto celebrado en el palacio de Los Serrano al que han acudido representantes y responsables de CEOE Ávila, la Cámara de Comercio, de las diferentes intersectoriales, colegios profesionales y de la Asociación de Trabajadores Autónomos, entre otros, Bravo ha recordado que este documento nace de una "escucha previa" y que el objetivo del PP es recorrer todas las provincias para contrastar, ampliar o corregir las medidas planteadas.

Según ha explicado, en apenas dos semanas ya han celebrado unas 20 reuniones y han escuchado a alrededor de 500 personas, con la intención de completar este proceso en dos o tres meses.

Antes del comienzo del acto, el vicesecretario ha definido los cuatro pilares sobre los que se articula su propuesta: agradecimiento y reconocimiento al trabajo diario de los autónomos, crecimiento y mejora del tamaño de las empresas, más protección y apoyo, y más derechos y confianza.

Un marco general desde el que ha desgranado diez medidas que el PP está contrastando con los propios profesionales. Entre ellas, ha subrayado la necesidad de implantar el régimen de franquicia del IVA, aún pendiente; establecer tarifa cero para quienes inician su actividad; reducir la burocracia, pasando de cuatro declaraciones trimestrales a dos semestrales y simplificando trámites para nuevos autónomos; o impulsar menos cargas fiscales, especialmente en la contratación del primer trabajador.

Bravo también ha defendido iniciativas como la bonificación de cuotas durante bajas por enfermedad grave, la compatibilidad plena entre pensión y trabajo, la no penalización de la pluriactividad, la exención de cuotas tras permisos de maternidad o paternidad, la equiparación en derechos de lactancia y el denominado derecho al error, que plantea sustituir la sanción automática por un aviso en la primera equivocación administrativa.