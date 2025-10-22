PP saca adelante por unanimidad una PNL para reforzar los programas de prevención del suicidio

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular para visibilizar la salud mental, acercar esta atención al medio rural y establecer consultas de psicogeriatría en todas las áreas de salud de la Comunidad y para reforzar los programas de prevención del suicidio.

Asimismo, las Cortes han dado el visto bueno a la petición del PP para instar al Gobierno central a garantizar la dotación de profesionales especializados (psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras de salud mental) y la financiación suficiente para llevar a cabo el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 y las acciones recogidas en la Estrategia de Asistencia en Salud Mental de Castilla y León 2024-2030.

Desde el Grupo Socialista, el procurador Jesús Puente ha acusado al PP de llegar "tarde y mal" con unas medidas que, según ha ironizado, enmiendan la propia Estrategia de salud mental de 2024. "No llevan ni dos años y ya se están enmendando su propio plan, su propia estrategia y tarde porque no terminan ustedes de poner en marcha ninguna de las medidas que prometieron en 2024 y todo ello a regañadientes", ha lamentado en concreto.

Puente ha recordado que el Consejo Interterritorial aprobó en junio 230 millones de euros para las comunidades autónomas y 39 millones y 18 adicionales para prevención del suicidio. "¿Es poco?, seguro, es poco, pero, ustedes ¿qué han puesto para complementar estas cantidades? Nada", ha preguntado y respondido el socialista que ha recordado también que las autonomías deben formar a los profesionales.

"Si quieren más psicólogos clínicos, lo que tienen que hacer es crear más unidades docentes acreditadas y eso es responsabilidad única y exclusiva del Gobierno autonómico", ha insistido Puente tras lo que el procurador proponente José María Sánchez ha rechazado lecciones del PSOE y de un presidente --Pedro Sánchez-- "al que sólo se le llena la boca con discursos bonitos, vaciando al mismo tiempo el bolsillo de los ciudadanos y el bolsillo de las autonomías".

"La salud mental necesita recursos, no discursos; necesita un Gobierno de España que gobierne para todos, no sólo para los socios de investidura, que no rompa la igualdad entre los españoles y que confinancie adecuadamente a las comunidades autónomas", ha reclamado el procurador del PP que ha expresado su tristeza ante la realidad de un Gobierno que "se mete en todos los charcos" lo que deriva en "descoordinación, improvisación y chapuzas" y ha añadido: "Por muchos fontaneros que se contraten, los charcos se multiplican, porque el problema está en la cañería principal".

En el caso del Grupo Vox, la procuradora María Luisa Calvo ha exigido a la Junta de Castilla y León "responsabilidad, ejecución inmediata y respeto a la palabra dada" y ha llamado en concreto a cumplir lo que se aprueba en las Cortes y a poner en marcha "las medidas que tiene en el cajón".

"El sufrimiento mental no espera y no vamos a permitir que se utilice como promesa electoral mientras miles de castellanos y leoneses siguen sin atención", ha advertido la procuradora de Vox.

Por parte del Grupo UPL-Soria ¡Ya! la procuradora Alicia Gallego ha recordado la necesidad de plasmar en los presupuestos todas las partidas propuestas y ha lamentado las carencias que había en las cuentas de 2024, las últimas aprobadas en Castilla y León.

Finalmente, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha dado el visto bueno a la PNL del PP desde el convencimiento de que la salud mental y la prevención del suicidio es un tema en el que debería haber un consenso y un gran acuerdo tanto en Castilla y León como en España.

"Todos los partidos políticos debemos hacer un esfuerzo denodado por destinar todos los recursos necesarios para la atención a la salud mental", ha defendido Fernández mientras que el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha respaldado una propuesta "que ya no puede esperar más" en una materia "que sigue sin avanzar por parte de unos y por parte de otros".

"La salud mental es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y, aunque desde la Junta se han dado pasos, hay que reconocer que no son suficientes, la realidad nos exige más", ha aseverado el político abulense.

Por último, el procurador de Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, ha animado a la Junta a aprovechar las "semanillas" que le ha dado la Mesa de las Cortes y el informe de la Letrada Mayor con el rechazo de la tramitación de las cuentas de 2026 que, según ha advertido, "salen con 250 millones de pérdidas respecto a lo ejecutado en 2024". "Como aprobemos estos presupuestos no presentados vamos a tener un disgusto en la Sanidad", ha augurado.