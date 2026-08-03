PP de Salamanca exige al Gobierno que apruebe la licitación "de manera urgente" para rehabilitar la A-62

Cargos del PP de Salamanca exigen la rehabilitación de la A-62. - PP

SALAMANCA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, los diputados nacionales del Partido Popular por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro, y el diputado provincial, Gerardo Marcos, han exigido este lunes al Gobierno de España que apruebe "de manera inmediata" los proyectos pendientes para poder licitar y ejecutar la rehabilitación integral del firme de la autovía A-62.

Los dirigentes 'populares' han criticado "el pésimo estado de conservación" de una infraestructura "vital" para Salamanca, que soporta una "elevada" densidad de tráfico y presenta "numerosos" tramos con el firme "gravemente deteriorado".

El PP de Salamanca señala que la A-62 se encuentra "en un estado deplorable y de abandono absoluto" y registra diariamente el paso de cerca de 28.000 vehículos, de los que aproximadamente 3.500 son camiones de gran tonelaje.

"Estamos hablando de una autovía bacheada, parcheada y con socavones en algunos de sus tramos, que se han convertido en un auténtico campo de prueba de amortiguadores, con el consiguiente peligro para la conducción y para la seguridad vial", han advertido.

Ante esta situación, los diputados del Partido Popular por Salamanca han recordado en un comunicado recogido por Europa Press que han presentado iniciativas en el Congreso para exigir una rehabilitación integral de los tramos más deteriorados de la autovía durante varios años.

Sin embargo, las respuestas ofrecidas por el Ejecutivo central revelan que los proyectos de rehabilitación llevan más de cinco años "en fase de redacción". "Es una auténtica tomadura de pelo, porque un proyecto de estas características se redacta, de media, en menos de un año", han denunciado.

Los responsables del PP también se han referido al anuncio realizado hace un año por el secretario provincial del PSOE, David Serrada, y del PSOE de Ciudad Rodrigo, Fernández Chanca, quienes aseguraron que habían conseguido una inversión de 40 millones para la rehabilitación estructural de tres tramos de la A-62, que sumaban aproximadamente 48 kilómetros.

"Ha pasado un año, los proyectos siguen sin aprobarse y no se ha invertido un solo euro de aquellas supuestas partidas presupuestarias reservadas", han lamentado los responsables del PP, quienes consideran que este nuevo incumplimiento "deja una vez más en evidencia a los dirigentes socialistas salmantinos".

Los populares salmantinos han rechazado también las últimas explicaciones ofrecidas por el Gobierno para justificar el retraso, relacionadas con la actualización de los proyectos debido al incremento del precio de los carburantes y a los efectos de las borrascas registradas a comienzos de año.

"Es un nuevo insulto a la inteligencia de los salmantinos. El precio de los carburantes afecta a toda España y las borrascas alcanzaron a buena parte del territorio nacional, pero eso no está impidiendo que en otras provincias se liciten, adjudiquen y ejecuten obras de rehabilitación integral", han afirmado.

"No aceptamos más demoras, más abandono ni más engaños. Ese es nuestro compromiso y el compromiso del Partido Popular con los mirobrigenses y con todos los salmantinos", han concluido los 'populares' en su comunicado.