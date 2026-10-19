El PP de Soria defiende que los presupuestos de la Junta invertirán más de 97 millones en la provincia, un 9,1% más

Los procuradores sorianos Benito Serrano y Rocío Lucas detallan los presupuestos . - EUROPA PRESS

SORIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La procuradora por Soria Rocío Lucas y el presidente provincial del Partido Popular, Benito Serrano, han defendido esta tarde el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 que invertirá en 2027 más de 97 millones de euros en la provincia, un 9,1 por ciento más que en el último ejercicio.

Según han subrayado, se trata de los presupuestos más altos de la historia de la Comunidad, que ascienden a un total de 16.471 millones de euros. En su intervención, Rocío Lucas ha destacado que se trata de unas cuentas que "permitirán a la provincia avanzar, competir y liderar". "Son los presupuestos más altos de la historia, también para la provincia de Soria. Más de 520 millones llegarán a nuestra tierra, 97 en inversiones", ha subrayado la procuradora.

Lucas ha incidido en que "el mantenimiento de los servicios públicos es innegociable para la Junta de Castilla y León". Así, ha apuntado que absorbe el 82 por ciento del presupuesto total de las Consejerías en lo que son unos "presupuestos solventes, rigurosos y con una importante vocación social". La procuradora ha detallado que gran parte de las inversiones se destinan a Sanidad y Bienestar Social, por lo que son "casi 26 millones de euros con los que se avanzará en la construcción de los centros de salud entre los que se encuentran Soria Norte o el del Burgo de Osma", además de los 750.000 euros destinados al Hospital Virgen del Mirón.

"La atención a los mayores y los dependientes es prioridad. Son unas cuentas para la protección de las personas. Es dinero para mejorar la vida de las familias y los servicios públicos que reciben los sorianos", ha destacado la procuradora por Soria del Partido Popular. Asimismo, ha añadido que la Junta de Castilla y León destina en su proyecto más de 10,5 millones de euros a la Educación de la provincia, unas partidas que servirán para continuar las obras del CIFP La Merced o los colegios de Golmayo y los Royales entre otras inversiones.

IMPULSO AL CAMPO, SECTOR INDUSTRIAL, LA VIVIENDA Y LA RED VIARIA

El presupuesto de 2027 destina más de 11,5 millones a la Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la provincia, "partidas que servirán para modernizar el sector primario con obras como la del Canal Inés-Deza", ha puntualizado. Asimismo, el Medio Ambiente recibe en torno a 14,4 millones y Somacyl más de 16,7 para promocionar vivienda, modernizar la gestión de los residuos o impulsar los polígonos industriales como el de Langa de Duero, que contará con 4,5 millones para su urbanización.

"Las comunicaciones y el cuidado del patrimonio son, también, prioridad para el ejecutivo autonómico", ha matizado con más de 10 millones para mejorar la red viaria, 2,8 millones en la Consejería de Cultura Turismo y Deporte que se suman a los casi 3 millones que gestionará la Fundación Patrimonio Natural.

MAS BENEFICIOS FISCALES PARA LAS FAMILIAS

El proyecto de presupuestos de la Junta incorpora 36 medidas tributarias y beneficios fiscales. Así, en Soria se prevé un impacto de cerca de 45,37 millones de euros en beneficios fiscales para unos 39.000 contribuyentes. A esta cantidad se suma el ahorro de 3,76 millones de euros por la mejora de la tarifa autonómica del IRPF, que beneficiará a 57.600 contribuyentes de la provincia.

"Estas medidas nos traen los impuestos más bajos de la historia de la Comunidad. Frente a los modelos de la izquierda basados en asfixiar a las familias y pymes, la Junta demuestra que se pueden blindar los servicios esenciales reduciendo la presión fiscal", ha sentenciado Rocío Lucas en la rueda de prensa.

Finalmente, Rocío Lucas ha destacado la importancia de este Proyecto de Presupuestos que no son promesas, es dinero asignado a esas mejoras". "Es un presupuesto para que Soria avance y se modernice. Las prioridades de estas cuentas repercuten directamente en las personas de Soria, en los negocios de la provincia, en nosotros", ha recalcado la procuradora.

"UNOS PRESUPUESTOS PARA CRECER, CON LOS IMPUESTOS MÁS BAJOS"

Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular, Benito Serrano, ha destacado que "es el presupuesto más alto de la historia, con los impuestos más bajos", y ha valorado que el acuerdo entre el PP y VOX se traduzca en unas cuentas que "aportan estabilidad y la normalidad que necesita Castilla y León para seguir creciendo".

Serrano ha subrayado que el proyecto recoge 97 millones de euros provincializados para Soria, un nueve por ciento más que los últimos presupuestos aprobados, correspondientes a 2024, sin contar las líneas de inversión no provincializadas.

En este sentido, ha destacado el peso del gasto social, con 25,9 millones de euros para Sanidad y 10,5 millones para Educación, así como las inversiones previstas a través de Somacyl, especialmente los 4,5 millones para la urbanización del polígono industrial de Langa de Duero.

El presidente provincial también ha puesto el acento en el esfuerzo en materia de vivienda, con partidas para la promoción de vivienda en venta y alquiler, y en el impulso al medio rural, la modernización de los regadíos, la prevención de incendios y la mejora de las carreteras regionales.

Asimismo, ha destacado las 36 deducciones y rebajas tributarias incluidas en el proyecto, entre ellas la reducción del tramo autonómico del IRPF al 8,75 por ciento y el denominado impuesto cero en el medio rural, "con exenciones para la adquisición de la primera vivienda, los inmuebles destinados a actividades económicas y las transmisiones de explotaciones agrarias".

En relación con el anuncio del PSOE de presentar enmiendas, Serrano ha señalado que se alegran "de que puedan hacerlo", y ha recordado que el diputado nacional por Soria, Tomás Cabezón, "lleva toda la legislatura sin poder presentar enmiendas a unos Presupuestos Generales del Estado que no se han presentado". "Que trabajen por la comunidad y por la provincia de Soria, algo que no han hecho durante esta legislatura", ha añadido.