PP de Valladolid denuncia la Ley de Movilidad Sostenible por el "grave perjuicio" para la provincia

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Valladolid ha denunciado que la Ley de Movilidad Sostenible "del Gobierno de Pedro Sánchez y Óscar Puente supone un grave perjuicio para la provincia y para Castilla y León en su conjunto".

"Lejos de favorecer la cohesión territorial, esta ley abre la puerta a la supresión de servicios esenciales en autobús, tren y avión, lo que se traduce en aislamiento de pueblos, deterioro del ferrocarril y penalización de aeropuertos regionales como Villanubla", señala la formación a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Frente a este "modelo de abandono", los 'populares' señalan que la Junta ha puesto en marcha el Buscyl, que "garantiza" el transporte gratuito en 2.610 rutas de la Comunidad y 298 en la provincia de Valladolid, y se convierte en un modelo "pionero" en España que "protege al medio rural y asegura igualdad de oportunidades".

El nuevo mapa concesional previsto en la Ley supondrá la supresión de 474 paradas en Castilla y León, de ellas 24 en la provincia de Valladolid, lo que afecta directamente a 32.600 vecinos y 8.700 usuarios habituales del transporte público, lamentan desde el PP.

Unas críticas que se extienden también al "deteriorado" servicio ferroviario. Los retrasos en media y larga distancia son "constantes" y la supresión de paradas de AVE en Medina del Campo ha dejado "a toda una comarca sin una conexión estratégica clave para su desarrollo".

Además, la política aeroportuaria del Gobierno también "perjudica" a la provincia. "La subida del 6,5 por ciento en las tasas aeroportuarias penaliza directamente a Valladolid-Villanubla, cuya competitividad depende de mantener precios estables para atraer vuelos", añade la información.

De ahí que el PP haya registrado enmiendas en el Congreso para defender "un modelo alternativo" que proteja a los ciudadanos y garantice la "igualdad de oportunidades".