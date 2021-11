PP de Valladolid plantea 30 enmiendas para la provincia por valor de más de 79 millones

Propone destinar cuatro millones para retomar el soterramiento, cinco para Planes Provinciales y casi 13 a obras en autovías

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentarios del PP por Valladolid plantearán en el Congreso de los Diputados una treintena de enmiendas a los Presupuestos generales del Estado (PGE) por valor de 79.320.000 euros para aumentar las inversiones del Gobierno de España en la provincia.

Así lo han destacado en una rueda de prensa ofrecida este lunes en la sede provincial del partido, en la que el diputado José Ángel Alonso ha advertido de que las cuentas planteadas por el Ejecutivo central son "malas" tanto para España como para Valladolid, pues incluyen "más derroche, más impuestos y más cesiones a los independentistas".

De estas 30 enmiendas, más de una decena son de modificación para incrementar partidas ya existentes, mientras que otras 18 añaden nuevas partidas.

Entre las primeras, se propone aumentar hasta un millón los fondos para la nueva Ciudad de la Justicia, hasta 31,5 para la remodelación de la estación Campo Grande, medio millón para obras en cuarteles de la Guardia Civil o 150.000 euros para un plan de reformas en el Centro Penitenciario de Valladolid.

Por lo que se refiere a obras en carreteras, las enmiendas 'populares' plantean destinar seis millones de euros para extender la autovía A-60 entre Villanubla y Mayorga, así como dos para trabajos en la A-62 que se dividirían en medio millón destinado a la construcción del tercer carril entre Dueñas y Cigales, otro medio millón para mejorar la capacidad y funcionalidad de esta autovía entre Simancas y Tordesillas y el millón restante para mejorar la capacidad y funcionalidad de la misma entre Cigales y Simancas.

Por último, el PP propone una enmienda para incrementar hasta los 4,9 millones la partida para el tramo de 28 kilómetros de la A-11 entre el límite con la provincia de Burgos y Quintanilla de Arriba.

ENMIENDAS DE ADICIÓN

Por lo que se refiere a las enmiendas de adición, la propuesta del PP contempla destinar cuatro millones a la rehabilitación del Palacio de Fabio Nelli y la modernización de su recorrido expositivo, medio millón a la futura casa museo de Miguel Delibes, 80.000 euros al acondicionamiento de la Casa Cervantes, medio millón para la rehabilitación del Teatro Lope de Vega, 100.000 euros para la rehabilitación del castillo de Mota del Marqués, cuatro millones para el desdoblamiento de la N-601 a su paso por Olmedo, medio millón para estudios de la autovía A-65 y cinco millónes para la U de la vía de alta velocidad en Olmedo.

Además, reclaman 50.000 euros para la red de museos al aire libre en Serrada, 140.000 para la iluminación exterior del castillo que alberga el Archivo de Simancas, tres millones y medios para la plataforma logística intermodal de Medina del Campo, 1,8 millones para la conexión de la autovía con el hospital y la nueva estación AVE de Medina del Campo, 1,6 para el parque logístico agroalimentario de Valladolid, un millón para maquinaria ferroviaria y renovación de los trenes regionales que cubren el trayecto Ávila-Valladolid, otro millón para mejoras en el patrimonio del Canal de Castilla, cinco millones para la cofinanciación de Planes Provinciales de Cooperación de la Diputación para 2022-2023 y medio millón para un túnel en la confluencia de la N-601 y la VA-30 en la capital.

El PP propone destinar cuatro millones de euros al proyecto de soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad, al hilo de lo cual el también diputado Eduardo Carazo ha lamentado que en otras ciudades de España "sí se contemple soterrar" y en Valladolid no, algo de lo que ha culpado no sólo al Gobierno central, sino también la "encabezonamiento" y "soberbia" del alcalde, Óscar Puente, en su oposición al proyecto a pesar de que "se ha visto que sí se puede financiar esta obra con fondos Next Generation.

A esto se suma una enmienda al articulado para la declaración de Interés general de varias depuradoras en la provincia. El diputado José Ángel Alonso ha pedido a los parlamentarios socialistas por Valladolid que apoyen estas enmiendas y "no voten en contra de su provincia", puesto que son "inversiones que Valladolid se merece".

Junto a estas 30 enmiendas específicas para la provincia que suman 79,32 millones, el Grupo Parlamentario Popular presentará media docena de enmiendas de carácter regional que, por ende, beneficiarían también a Valladolid, por valor de 29 millones.

Éstas son nueve millones para la modernización de oficinas rurales de Correos, cinco para parques agroalimentarios en territorios rurales, tres para bonificar en un 75 por ciento a los usuarios recurrentes del tren entre Castilla y León y Madrid, un millón para ejecutar medidas que integren la red de carreteras en entornos urbanos, seis para el despliegue de la fibra óptica en el medio rural y cinco millones para fibra óptica en polígonos industriales rurales del programa Fipol.