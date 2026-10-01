PP de Valladolid reclama al Gobierno que "desbloquee" la ampliación de la Casa de Cervantes "tras 7 años sin proyecto"

Los parlamentarios del PP por Valladolid José Ángel Alonso, Mercedes Cantalapiedra, Arenales Serrano y Eduardo Carazo. - PP DE VALLADOLID

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Valladolid ha reclamado al Gobierno de España que "desbloquee de forma inmediata" la ampliación del Museo Casa de Cervantes y concrete un proyecto, un presupuesto y un calendario para unas obras que asegura que se anunciaron "hace ya siete años", en septiembre de 2019.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PP explica que el Ministerio de Cultura adquirió por 1.446.631 euros el inmueble colindante con la Casa de Cervantes, un edificio de alrededor de 800 metros cuadrados y cinco plantas cuya incorporación "permitiría duplicar la superficie del museo y ampliar sus espacios expositivos y servicios".

El inmueble cuenta, entre otras dependencias, con un auditorio de 220 plazas, dos salas de exposiciones temporales, aula de formación, zona de recepción, aseos adaptados y espacios administrativos y de reserva.

Sin embargo, critican que siete años después de la compra, la ampliación continúa sin materializarse y han relatado que en las últimas respuestas parlamentarias ante preguntas registradas por los parlamentarios del PP por Valladolid el Gobierno de España "admite que todavía no hay proyecto".

Una de las respuestas señaladas, de junio de este año, afirma según el PP que "tras finalizar un estudio previo, el Ministerio continúa "estudiando, determinando y valorando las soluciones y su alcance técnico y presupuestario".

Han añadido que, "preguntado además por las fechas previstas para la licitación, adjudicación e inicio de las obras, el Ejecutivo no ofreció ningún calendario".

El senador por Valladolid José Ángel Alonso ha señalado que "lo que en 2019 se presentó como una ampliación destinada a duplicar el Museo Casa de Cervantes se ha convertido, siete años después, en una sucesión de estudios y respuestas administrativas".

"El Gobierno gastó casi un millón y medio de euros en comprar el edificio para ampliar el museo. Estamos en 2026 y reconoce que todavía no hay proyecto básico ni de ejecución. Valladolid necesita saber cuánto se va a invertir, cuándo se va a licitar y cuándo van a comenzar las obras", ha añadido Alonso.

La reivindicación ha sido reiterada por los senadores vallisoletanos Arenales Serrano, Jesús Julio Carnero y José Ángel Alonso, que volvieron a registrar una pregunta el pasado mes de mayo, después de que el propio director de la Casa de Cervantes reclamara públicamente la necesidad de la ampliación.

En su contestación del 18 de junio, aseguran que el Gobierno "se limitó a indicar que las inversiones necesarias están siendo objeto de "planificación y desarrollo, sin fijar fecha de inicio, calendario de ejecución o compromiso presupuestario concreto".

El diputado nacional y portavoz adjunto de Cultura del Grupo Popular, Eduardo Carazo, ha subrayado que la reclamación "no es nueva" porque ya en febrero de 2021 los parlamentarios populares aseveraron que, "tras la compra del inmueble, seguía sin ponerse en funcionamiento".

En 2025, Carazo volvió a registrar junto a otros diputados una batería de preguntas sobre las causas del retraso, el estado del proyecto, el presupuesto y el calendario. "Pasan los años y la respuesta prácticamente no cambia. El Ministerio habla de estudios, valoraciones y planificación, pero Valladolid sigue sin proyecto de ejecución y sin una fecha para las obras", ha afirmado Carazo, quien ha reclamado "un proyecto aprobado, una partida presupuestaria suficiente, una licitación y un calendario cierto.

Lamentablemente es un ejemplo más de que, con el PSOE en la Moncloa, "los proyectos para Valladolid se olvidan".

Los parlamentarios del PP de Valladolid mantendrán sus iniciativas de control al Ministerio de Cultura hasta que el Gobierno concrete el proyecto, la dotación presupuestaria y el calendario de ejecución de la ampliación.