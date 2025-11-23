PP de Valladolid y usuarios de Alta Velocidad piden reforzar la posición de CyL y una mesa entre Junta y Ministerio

La secretaria general del PP de Valladolid y diputada, Mercedes Cantalapiedra, la senadora Arenales Serrano, el vicesecretario de desarrollo económico, Roberto Martínez, y con el presidente de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad, Carlos Perfecto - PP VALLADOLID

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Valladolid y la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad han subrayado la necesidad de "reforzar la posición estratégica de Castilla y León" mediante el impulso del aeropuerto, la posible potenciación de la base militar y la consolidación del servicio AVANT, y han planteado la creación de una mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio y la Junta "para mejorar la coordinación futura".

La secretaria general del PP de Valladolid y diputada, Mercedes Cantalapiedra, la senadora Arenales Serrano y el vicesecretario de desarrollo económico, Roberto Martínez, se han reunido con el presidente de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad, Carlos Perfecto, con el objetivo de analizar los retos y oportunidades que afronta el transporte en la Comunidad.

Durante la reunión, los participantes han subrayado que el eje de transportes e infraestructuras "es clave para garantizar la conectividad de los territorios de forma ágil, segura y asequible".

Asimismo, han destacado que aunque el gran tamaño de Castilla y León "puede plantear desafíos, también ha impulsado el desarrollo de relevantes infraestructuras, reforzadas por la posición geográfica estratégica que ocupa la Comunidad".

Además, los participantes han señalado a la disgregación de competencias entre administraciones, desde las locales hasta la estatal, como" uno de los principales obstáculos para una planificación coherente en materia de transporte público, carreteras, puertos y aeropuertos", por lo que consideran "imprescindible avanzar hacia una mayor coordinación institucional".

Asimismo, han remarcado el "éxito del BusCyl" y se ha recordado que el reto demográfico "está estrechamente ligado a la calidad del transporte": "La despoblación depende del transporte; sin movilidad no hay oportunidades", se ha destacado durante el encuentro.

También, los representantes han explicado la necesidad de "defender y reforzar la posición estratégica de Castilla y León, apostar no solo por el aeropuerto de pasajeros, sino también por estudiar la potenciación de la base militar, así como por consolidar el papel de la Comunidad como uno de los principales usuarios del servicio AVANT".

En este sentido, los participantes han propuesto crear una mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio y la Junta para fortalecer la cooperación y mejorar la planificación futura.

Otro de los puntos que han abordado ha sido "la necesidad de fijar población joven y favorecer el retorno y la retención de talento, algo que solo puede lograrse con infraestructuras modernas, eficientes y bien conectadas".

Finalmente, los participantes han advertido de que la Junta de Castilla y León debe empezar a trabajar en un plan B ante la posibilidad de que el Gobierno central mantenga la retirada de la subvención a los usuarios del tren. "Somos una comunidad que apuesta por su territorio y por sus vecinos; debemos estar vigilantes y preparados para cualquier escenario", han concluido.