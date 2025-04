PP y Vox se definen como pro-renovables y pro-nucleares y creen que cerrar las nucleares es un "suicidio"

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El procurador del PP David Beltrán y el de Vox Carlos Menéndez han coincidido este miércoles al definirse como "pro-renovables" y "pro-nucleares" y han defendido el mix energético en España y la permanencia de las nucleares desde el convencimiento de que cerrar estas centrales sería un "auténtico suicidio energético".

"Algunos creen que los pro-nucleares y los pro-renovables no pueden entenderse, discrepo, yo soy pro-nuclear y pro-renovable y me entiendo perfectamente conmigo mismo", ha afirmado en concreto el procurador del PP que ha discrepado con Vox en facilitar la explotación de todos los recursos disponibles en la Comunidad, incluidos los minerales energéticos, a través de la Ley de Urbanismo porque "no es una solución real" para Castilla y León y sí "una excusa y una maniobra política".

"La minería de Castilla y León no necesita populismo ni gestos, necesita responsabilidad y estrategia", ha argumentado el procurador del PP que ha explicado a Vox que mientras no cambie la política nacional "cualquier modificación legal estaría viciada de nulidad".

Beltrán ha defendido que Castilla y León tiene "la obligación moral" de poner en valor los minerales estratégicos, como el litio, las tierras raras y el uranio, yla "obligación moral de desterrar la demagogia pseudoecológica" que ha achacado expresamente al PSOE que ha zanjado por su parte en boca de la procuradora Nuria Rubio que las centrales nucleares "no son una solución" y sí "un problema", como han compartido Luis Mariano Santos, de UPL, y Pablo Fernández, de Unidas-Podemos, que han coincidido también en que el futuro está en las energías limpias, en la sostenibilidad y en el empleo verde.

Por su parte, el procurador proponente, Carlos Menéndez, ha ironizado sobre que la PNL para facilitar la explotación de todos los recursos mineros disponibles en la Comunidad por la vía de la Ley de Urbanismo haya derivado en un debate entre una guerra entre nucleares y renovables y ha recordado al PP por otro lado que Castilla y León es "la única" que establece la actual diferenciación cuando la norma nacional es la misma para todas.

"Tengan ustedes la voluntad porque sí se puede llevar a cabo esta modificación legislativa, independientemente de que haya que modificar también, como hemos traído a estas Cortes con otro tipo de iniciativas, la legislación nacional", ha argumentado en la defensa de la PNL de Vox que no ha salido adelante.

"El Gobierno de Pedro Sánchez nos ha llevado al caos y no va a ser la última", ha augurado por otro lado Menéndez respecto al apagón del pasado lunes y ha recordado que durante meses se ha acusado a Vox de ser "unos conspiranóicos de extrema derecha" por sus advertencias sobre el riesgo de apagones en España. "Por desgracia, el tiempo y la desastrosa gestión de este Gobierno socialista nos ha vuelto a dar la razón una vez más", ha lamentado Menéndez.

En este punto, Beltrán ha considerado que el apagón fue fruto "posiblemente" del resultado de una política energética que priorizó velocidad en la transición renovable "sin asegurar la estabilidad con fuentes con inercia como la nuclear y sin fortalecer la ciberseguridad del sistema".

Por su parte, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, no ha compartido el fondo de la PNL de Vox y ha defendido la apuesta de su partido por las energías renovables desde el convencimiento de que son "el futuro". "Creo que en estos momentos, después de lo que hemos sufrido en determinadas comarcas, es el momento de mirar hacia adelante", ha pedido.

Desde el Grupo Mixto, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, se ha referido a Vox como "los lamebotas del poder" y ha acusado a los de Santiago Abascal de pretender favorecer los intereses económicos de las grandes multinacionales y de las grandes empresas en detrimento de los intereses y de las necesidades del medio rural de Castilla y León, con el ejemplo de la mina de uranio en Retortillo "que ha provocado una destrucción salvaje del medioambiente charro".

Dicho esto, ha abogado por "un control público absoluto y total" del sector energético y de las telecomunicaciones en España para que "en vez de llevarse la pasta Naturgy, Iberdrola u otras compañías que están controladas por intereses económicos allende los mojones de nuestro país, sea el Estado, sea el sector público el que controle unos sectores absolutamente estratégicos como es el energético y el sector de las telecomunicaciones".

Tanto Fernández como su compañero de bancada Francisco Igea ha defendido las energías renovables como la vía para garantizar la soberanía energética en España si bien el segundo, que se ha abstenido, ha apostado por mantener las centrales nucleares porque "efectivamente dan cierta independencia".