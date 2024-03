PP y Vox estudiarán en Valladolid bonificaciones del IBI por instalacion de placas solares o puntos de recarga eléctrica

Rechazadas el resto de propuestas de la oposición con propuestas como un nuevo centro de salud en la zona centro



Los grupos municipales de Partido Popular y Vox, que forman el equipo de Gobierno de Valladolid, han aprobado en el Pleno celebrado este lunes, tras sustituir una propuesta del PSOE para aplicar bonificaciones del 50 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles a inmuebles en los que se instalen placas solares o puntos de recarga de vehículos eléctricos, un acuerdo para abordar un estudio para la modificación de la correspondiente ordenanza fiscal.

Así se ha acordado este lunes, con los votos a favor de PP y Vox y con PSOE y Valladolid Toma la Palabra, en contra, en un Pleno municipal correspondiente al mes de marzo y que ha durado cinco horas y media sin que se haya producido consenso entre gobierno y oposición en una sola de las seis mociones presentadas.

Se da la circunstancia de cinco de las seis propuestas no trataban asuntos que sean competencia directa del Ayuntamiento de Valladolid, pues dos de las que proponía el PSOE y una de Valladolid Toma la Palabra corresponden a cuestiones gestionadas por la Junta de Castilla y León como la educación y las viviendas protegidas de Puente Colgante; mientras que la de Vox se encaminaba al Gobierno de España (seguridad vial) y la que planteaba el PP a favor de una EBAU única se dirigía al Ejecutivo central en colaboración con la Administración autonómica.

De ellas, tres estaban firmadas por el Grupo Municipal Socialista, y la única que se ha traducido en algún tipo de acuerdo ha sido precisamente la que aludía a una competencia del Ayuntamiento como son las bonificaciones fiscales.

El PSOE, como ha explicado su concejal Juan Carlos Hernández, proponía una serie de acuerdos para la bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra del IBI en edificaciones residenciales existentes en los que se haya instalado un sistema para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar; al igual que en inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para vehículos, y de un 30 por ciento para los inmuebles de organismos de investigación y enseñanza universitaria.

El edil socialista ha recordado que se trataba de propuestas incluidas en el programa electoral del Partido Popular para las últimas elecciones municipales, por lo que ha llamado la atención sobre el hecho de que el PP haya presentado una enmienda de sustitución para abordar un estudio, en lugar de comprometerse a poner en marcha la bonificación. "El señor Carnero dice que con voluntad política todo se consigue, pero para ésto no hay ninguna. Sus promesas no valen nada", ha enfatizado Hernández.

El concejal de Hacienda y Función Pública, Francisco Blanco, ha querido aportar que si bien el PSOE en su moción hacía referencia a un "acuerdo" en el Pleno de noviembre de 2022, planteado por Ciudadanos, en aquella sesión, de la que ha compartido con los presentas una grabación, la exconcejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de VTLP, María Sánchez, propuso una enmienda 'in voce' para abordar un estudio sobre la bonificación pero ha criticado que en los seis meses que tuvo el anterior equipo de Gobierno desde entonces no lo pusieron en marcha, o al menos afirma que no ha encontrado el estudio en la Concejalía.

Las propuestas aprobadas han sido las planteadas por Vox y por el PP. En primera de ellas, la formación de derechas planteaba una serie de propuestas al Gobierno de España para regular más estrechamente las normas de circulación de los vehículos de movilidad personal (VMP), como la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil, una identificación visible, y llevar a cabo una modificación del reglamento de circulación para la obligatoriedad del uso de casco.

La moción ha salido adelante sin consenso, solo con los votos a favor de los grupos que forman el equipo de Gobierno.

DOS MOCIONES SOBRE EDUCACIÓN.

Igualmente, se ha aprobado la moción presentada por el PP para reclamar al Gobierno de España la implantación de una prueba de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU) única en todo el territorio español, pues consideran que la situación que se da de 2017 deja en desventaja a los estudiantes de Castilla y León frente a sistemas educativos de otras comunidades que se consideran que tienen requisitos menos exigentes de cara a la prueba.

Antes del inicio del debate entre los grupos, una joven vallisoletana estudiante de Medicina, en representación del Consejo local de la Juventud, ha explicado que se ha presentado hasta en cinco ocasiones a la EBAU para lograr la puntuación exigida para acceder a la carrera.

La propuesta ha salido adelante igualmente con los votos a favor de PP y Vox y con votos en contra de PSOE y VTLP, justo al contrario que la moción educativa que presentaba la plataforma de izquierdas para instar a la Junta a abandonar el criterio de zona única de escolarización a la hora de la elección de centro pues consideran que favorece la formación de "centros-gueto" e implica que los menores, en muchos casos en vehículo privado de sus progenitores, tengan que desplazarse largas distancias hasta sus colegios.

El PSOE proponía también instar al alcalde 'popular', Jesús Julio Carnero, a mediar con el presidente de la Junta de Castilla y León, su compañero de partido Alfonso Fernández Mañueco, para modificar las condiciones de acceso a las viviendas promovidas por la Junta en la antigua casa-cuartel de Puente Colgante con el fin de rebajar el límite mínimo y poder beneficiar a las personas que más lo necesitan en una promoción que la portavoz de VTLP ha considerado "elitista".

La propuesta ha quedado rechazada con los votos en contra de PP y Vox y la abstención del concejal de Toma la Palabra Jonathan Racionero, que en el momento de la votación había tenido que salir del Salón de Plenos. Como ha señalado el concejal 'popular' de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, las condiciones establecidas por la Junta "parecen las adecuadas".

La tercera propuesta del PSOE, para solicitar a la Junta de Castilla y León un centro de salud accesible para los vecinos de la zona centro de la ciudad que esté dentro de los límites de su Zona Básica de Salud, ha tenido el mismo resultado negativo.

MEDALLA DE ORO A LA POLICÍA NACIONAL.

En el apartado de asuntos procedentes de las comisiones, el Pleno ha decidido por unanimidad proponer la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Policía Nacional como recompensa honorífica por la actividad que ha realizado en la Ciudad de Valladolid desde su implantación en la misma, en el año en que el cuerpo celebra su 200 aniversario.

La concesión formal de la distinción se llevará a cabo en un acto solemne, mientras que el alcalde ha transmitido su enhorabuena y la "gratitud" de toda la ciudad con el cuerpo.

PROPUESTA PARA CARNERO COMO CANDIDATO A LAS EUROPEAS.

En el apartado de preguntas, el portavoz socialista, Pedro Herrero, ha cuestionado una vez más por el trabajo que realiza el regidor 'popular' en el Senado porque "los meses van pasando y los ciudadanos siguen sin tener la más remota idea de a lo que se dedica", una pregunta que la concejal del PP y portavoz del Grupo, Blanca Jiménez, ha ironizado que roza "la fina línea entre la perseverancia y la obsesión".

Herrero ha respondido, también en tono jocoso que al alcalde "le pasa como a los alumnos con altas capacidades, que se aburre en clase" e incluso ha afirmado que acude al Senado "a última hora, solo para votar". Por ello, y como "se le queda pequeño", ha propuesta que Carnero "se presente a la candidatura para ir al Parlamento europeo".

El edil socialista también ha preguntado por el estado de varios proyectos de la integración ferroviaria y el concejal de Urbanismo ha señalado el "escaso interés" de la SVAV en los pasos de la zona de Ariza.