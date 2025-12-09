PP y Vox presentan sus terceros presupuestos en Valladolid con aumento casi inapreciable hasta 445 millones de euros

Presentación de los presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid para 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y Vox han presentado este martes los que serán, si se aprueban definitivamente en Pleno en las próximas semanas, los terceros presupuestos municipales que acuerdan en el seno del gobierno municipal del Ayuntamiento de Valladolid, con una previsión total, en términos consolidados, de 445,01 millones de euros, un incremento apenas mínimo con respecto a los 444,99 que se presentaron el pasado año (un 0,006 por ciento más).

El alcalde 'popular', Jesús Julio Carnero, ha presentado el presupuesto tras su aprobación en Junta de Gobierno, acompañado por la teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal Vox, Irene Carvajal, y por el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco.

La pasada semana, Carvajal planteó como condición para apoyar la presentación de los presupuestos la creación de una mesa de trabajo en el equipo de Gobierno para estudiar la posible supresión de las multas de la Zona de Bajas Emisiones, algo que el regidor del PP ha explicado que se ha aceptado e incluso ha apuntado la previsión de aprobar un decreto con la creación del grupo de trabajo con carácter transversal "esta misma semana".

El mínimo incremento de las cuentas permite asegurar, por segundo año, a Jesús Julio Carnero, que estas cuentas son las más elevadas de la historia del Ayuntamiento de Valladolid. En el caso del presupuesto propio de las áreas municipales, suma un total de 376,7 millones de euros y en este caso presenta un incremento más notable, un 0,75 por ciento.