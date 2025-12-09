PP y Vox presentan sus terceros presupuestos en Valladolid con aumento casi inapreciable hasta 445 millones de euros

Presentación de los presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid para 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y Vox han presentado este martes los que serán, si se aprueban definitivamente en Pleno en las próximas semanas, los terceros presupuestos municipales que acuerdan en el seno del gobierno municipal del Ayuntamiento de Valladolid, con una previsión total, en términos consolidados, de 445,01 millones de euros, un incremento apenas mínimo con respecto a los 444,99 que se presentaron el pasado año (un 0,006 por ciento más).

El alcalde 'popular', Jesús Julio Carnero, ha presentado el presupuesto tras su aprobación en Junta de Gobierno, acompañado por la teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal Vox, Irene Carvajal, y por el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco.

La pasada semana, Carvajal planteó como condición para apoyar la presentación de los presupuestos la creación de una mesa de trabajo en el equipo de Gobierno para estudiar la posible supresión de las multas de la Zona de Bajas Emisiones, algo que el regidor del PP ha explicado que se ha aceptado e incluso ha apuntado la previsión de aprobar un decreto con la creación del grupo de trabajo con carácter transversal "esta misma semana".

El mínimo incremento de las cuentas permite asegurar, por segundo año, que son las más elevadas de la historia del Ayuntamiento de Valladolid. En el caso del presupuesto propio de las áreas municipales, suma un total de 376,7 millones de euros y en este caso presenta un incremento más notable, un 0,75 por ciento.

Tanto este incremento se encontrarían por debajo de las previsiones del IPC interanual, que en el mes de noviembre de 2025 se sitúa en un 3 por ciento. Por lo que si se puede hablar en esos términos, los presupuestos del Ayuntamiento descienden en comparación con el incremento del coste de la vida.

En cuanto a la inversión se observa un importante descenso de las inversiones reales, ya que hace ahora un año se presupuestaron 88,6 millones en esta materia, lo que suponía "el mayor nivel inversor" del Ayuntamiento según Carnero. En cambio, este año el capítulo retrocede hasta los 79,9 millones de euros, un 10% menos.

El alcalde ha recordado, tras señalar el ligero incremento de los presupuestos, que las aportaciones de fondos PRTR han pasado de 9,5 millones de euros en 2025 a 1,4 millones.

El regidor 'popular' ha subrayado que el proyecto da continuidad a un modelo que cree caracterizado por "la prudencia financiera, la estabilidad y la apuesta por la calidad de los servicios públicos" y mantienen el compromiso de no incrementar la deuda municipal pese a que le previsión de suscripciones de préstamos pasa de 14,9 millones en 2025 a 24,3 millones en 2026 --un 63% más--.

Sin embargo, como ha precisado el edil de Hacienda, se prevé elevar el volumen de amortizaciones de créditos para mantener el equilibrio en el endeudamiento a lo largo de todo el mandato. De hecho, destinarán 25,3 millones de euros a operaciones financieras.

Por su parte, Irene Carvajal ha considerado que ve satisfechas las "demandas" de su grupo en este proyecto "partiendo de los mimbres que tenemos", aunque reconoce que "nunca es suficiente", si bien entiende la "incertidumbre" en la que se tiene que mover el Ayuntamiento, algo que también ha señalado el regidor del PP al comienzo de su exposición.

Carnero ha apuntado tres "debes" al Gobierno de España como causa de dicho escenario de inseguridad, tales como la ausencia de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026; la "incertidumbre" sobre los objetivos fiscales, pues "no se han aprobado a esta fecha para el periodo 2026-2028" y por la "falta de información de las transferencias estatales, que representan un tercio de los ingresos municipales".

INVERSIONES Y PROYECTOS

En cuanto a partidas concretas, al margen de la Concejalía de Hacienda y Personal, que maneja el mayor presupuesto al hacerse cargo de parte de los gastos de personal (68,7 millones de euros en total), destaca el volumen que gestionará el Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, con un total de 65,2 millones, con inversiones entre las que se prevé la adquisición de nuevos vehículos del servicio de Limpieza y recogida de residuos --un camión de carga superior, dos camiones polivalentes, tres barredoras, una fregadora, así como la reposición de plataformas de contenedores soterrados--.

En materia de la policía local se finalizará la actuación en el depósito de vehículos de El Peral.

Otro área con un volumen importante es la de Tráfico y Movilidad, que contempla diversas inversiones como los 9,2 millones para conservación de vías, asfaltados, entornos escolares, reposiciones y aparcamientos disuasorios.

Se presupuestan también 1,2 millones para actuaciones que califican de "singulares" como el aparcamiento de camiones en la calle Topacio y las reurbanizaciones del entorno de Acibelas y San Luis y de la calle Atenas.

El alcalde ha hablado de que se contempla un millón de euros "plurianual" para abordar previsiblemente en 2026 la redacción de tres proyectos en "grandes nodos viarios" como serían el viaducto de Daniel del Olmo --ya contaba con 300.000 euros en el presupuesto de 2025 que no se han ejecutado por el momento--; el ensanche del puente del Poniente y la solución soterrada para la rotonda de San Agustín, para la que se contemplaban 400.000 euros en 2025 sin conocerse avances.

En este último punto, Carnero ha recordado que el Ayuntamiento ya remitió los pliegos a la dirección de Carreteras y han solicitado una reunión al respecto. El regidor del PP ha añadido que espera "un movimiento claro y diáfano" por parte del ministro de Transportes y exalcalde socialista de la ciudad, Óscar Puente.

En una materia relacionada con este Ministerio, Carnero ha confirmado que el Presupuesto vuelve a contemplar una cuantía de 8,8 millones de euros correspondiente a la aportación que debería realizar el Ayuntamiento a Valladolid Alta Velocidad pues defiende que "dicha sociedad hasta ahora no se ha disuelto" por lo que mantiene el "compromiso del Ayuntamiento en ir cumpliendo las actuaciones".

Dentro de esa cantidad se incluye la "parte prorrateada" de la aportación de 2024 que el equipo de Gobierno solicitó no abonar y que entiende que se permitió aplazar por "silencio administrativo", pese a que en 2025 Adif y Renfe han rechazado el pago de algo más de un millón en dicho concepto. Carnero ha llamado la atención sobre el hecho de que "una administración quiere pagar y otra repudia ese dinero".

Urbanismo y Vivienda recoge actuaciones ya anunciadas como las remodelaciones de las plazas de Las Brígidas (834.375 euros); San Juan (140.000 euros) y La Solidaridad, en La Victoria (380.000 euros), así como el estudio de la pasarela sobre el Pisuerga en Arroyo, que ya se presupuestaba para 2025; la reurbanización con Carril bici de la carretera de Fuensaldaña (1,45 millones); una nueva fase de la rehabilitación de 29 de octubre (2 millones) y el avance en la rehabilitación de Lope de Vega que contará con 4,5 millones.

Para compra de viviendas se prevén 3,7 millones y se contemplan 1,8 millones para la urbanización de Zambrana-Nuevo Hospital, donde se prevén 350 viviendas con protección.

5 MILLONES PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES

En otras áreas se recoge un total de 5,9 millones correspondientes a actuaciones pendientes de presupuestos participativos de convocatorias precedentes, de los cuales 3,5 millones se asignan a Medio Ambiente y 1,6 a Tráfico.

La entidad Aquavall invertirá 10 millones, que incluyen 5,4 millones para renovación de redes, 3,4 millones para mejoras en la ETAP y la EDAR; 1,2 millones para la nueva sede en Las Eras y 1,6 millones para el proyecto Viviendo el Río, aunque está pendiente de autorización de CHD.