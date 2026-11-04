PP y Vox rechazan en una votación en urna una PNL de PSOE para incrementar el SMI que tachan de "mitin encubierto"

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Vox, que sustentan al Gobierno de coalición de Castilla y León, han rechazado este miércoles una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista con siete medidas para incrementar el Salario Mínimo Profesional (SMI) y reforzar el Diálogo Social por considerar que es "un latigazo electoral, propaganda de La Moncloa y un mitin encubierto", para los primeros, y "propaganda política disfrazada de defensa de los trabajadores", para los segundos.

La votación de la PNL ha sido secreta, por papeleta y por urna a petición de los grupos Popular y Vox cuya opinión ha prevalecido a la propuesta inicial del Grupo Socialista de que fuese pública y por llamamiento.

En su turno en contra, la procuradora del PP María José Álvarez Casáis ha apelado al actual contexto preelectoral para llamar al PSOE a "extremar la responsabilidad institucional" en asuntos como los salarios, los derechos laborales y el Diálogo Social, "cuestiones demasiado importantes como para convertirlas en instrumentos de confrontación electoral", ha señalado.

Álvarez Casáis ha aclarado que el Partido Popular comparte el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, avanzar hacia salarios dignos y favorecer un empleo estable y de calidad pero ha rechazado el planteamiento, el enfoque y las propuestas del Grupo Socialista al que ha acusado de pretender poner a los partidos en la "disyuntiva falsa" de que no apoyar íntegramente la PNL es estar en contra de los trabajadores.

En el mismo sentido se ha pronunciado la procuradora de Vox Laura Dorreis que ha ironizado sobre la coincidencia de la "declaración política" que supone, a su juicio, la PNL del PSOE con el periodo electoral. Dorreis ha tachado la iniciativa de "trampa" por parte de un partido, el PSOE, que defiende subir el SMI "mientras guarda silencio sobre la política fiscal y las cotizaciones que soportan trabajadores y empleadores" en lo que ha considerado "un atraco" por parte de "un Gobierno insaciable y cada vez más aislado y al que ya solo respalda Bildu".

Por su parte, el procurador proponente y secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro González, ha advertido a PP y a Vox de que el próximo 29 de noviembre los trabajadores y las trabajadoras "les pondrán en su sitio". "Hay que retratarse", ha exigido el socialista que ha recordado la "auténtica vergüenza" que supuso la Reforma Laboral de 2012 pactada por el Gobierno de Mariano Rajoy con la parte empresarial sólo.

"Se podía despedir a los trabajadores estando de baja, eso sí que es una puta vergüenza, hablando mal", ha rememorado Pedro González que ha acusado a PP y a Vox de favorecer siempre a las élites y a las clases pudientes y no a los trabajadores.

Entre las propuestas de resolución del PSOE rechazadas por PP y Vox están dirigirse al Gobierno de España para que continúe incrementando el SMI para "garantizar una remuneración suficiente y digna", preservar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras "y avanzar hacia los estándares europeos de suficiencia salarial".

También pedía favorecer la mejora de los salarios en Castilla y León y defender el papel de las organizaciones sindicales más representativas en la negociación colectiva y el Diálogo Social y su contribución a la mejora de los salarios, la defensa de los derechos laborales y la reducción de las desigualdades.

Desde el Grupo Mixto, cuyos integrantes han secundado la propuesta socialista, el leonesista Luis Mariano Santos ha considerado que la PNL del PSOE "suena a dar un reconocimiento de lo que ha hecho Pedro Sánchez" con el SMI que, según ha reconocido, "ha subido mucho más que lo subía el Partido Popular". Dicho esto, ha mostrado su preocupación por las diferencias territoriales en problemas como el desempleo.

"Para felicitar a Pedro Sánchez por subir el Salario Mínimo Interprofesional en vez de hacer una proposición de siete puntos, bastaba con enviarle una postal", ha ironizado por su parte el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que ha tachado la iniciativa de "auténtica propaganda electoral".