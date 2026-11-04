PP y Vox rechazan en voto por urna la PNL de PSOE para blindar el aborto en la CE que ven como mandato de Ferraz

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Vox, que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León, han rechazado este miércoles con sus votos mayoritarios una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista para instar al Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre a reformar el artículo 43 de la Constitución Española para blindar el aborto "para que ningún gobierno machista y casposo pueda arrebatar ese derecho", ha incidido la proponente, la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán.

La votación de esta PNL ha sido secreta, por papeleta y por urna a petición de los grupos Popular y Vox cuya opinión ha prevalecido a la propuesta inicial del Grupo Socialista de que fuese pública y por llamamiento. El recuento ha contabilizado 47 'noes', 34 'sies' y una abstención.

"Una vez más el artificio, la sobreactuación, una vez más agitar banderas que creen propias como si fueran la tela de un paracaídas para que el golpe sea menor", ha afeado la procuradora del PP Ana Reyes San Millán que ha tildado la PNL del PSOE de "iniciativa de conveniencia por mandato de Ferraz" a las puertas de las elecciones generales "para crear cortinas de humo y despistar a la opinión pública de la corrupción socialista y de la incapacidad para gestionar".

La procuradora del PP ha asegurado que el derecho al aborto está garantizado y constitucionalizado y ha reprochado la falta de diálogo del Gobierno de la nación en su pretendida reforma de la Carta Magna. "Nos piden que instemos a la Junta de Castilla y León, sin competencia en materia de reforma constitucional, a dirigirse a un Gobierno que todavía no existe para reclamar una reforma que caducó con la disolución de las Cortes", ha afeado también la 'popular' que ha insistido en que el PSOE buscaba "hacer campaña".

"Les noto muy nerviosos, llevan doce horas diciéndole al GPS recalcule ruta, recalcule ruta y el GPS les dice no salen de la rotonda", ha bromeado en su respuesta Gómez Urbán que ha lamentado el "sapo" que se ha tenido que tragar San Millán a la que ha aclarado que en Castilla y León no está garantizado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

"¿Cómo va a subir usted aquí a proclamarse defensora de nada? ¿Es que no ven con quién gobiernan, es que no ven a quiénes tienen de socios?", ha preguntado la socialista en una referencia expresa a Vox y al PP al que ha acusado de haber ofrecido "en bandeja de plata" a los de Santiago Abascal y en dos ocasiones --2022 y 2026-- los derechos y libertades de las mujeres.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que el próximo 29 de noviembre las feministas "recordarán una vez más" que el "único" que puede proteger los derechos y las libertades es "el Partido Socialista y un Gobierno progresista".

Por parte del Grupo Vox, la procuradora María Dolores Mateo Mateos ha tachado de "auténtica repugnancia moral" que la prioridad del PSOE sea "eliminar al ser más inocente e indefenso dentro del seno materno" y "con la que está cayendo en España". "¿No les parecen ya suficientes los compatriotas muertos o arruinados por sus políticas criminales como para venir hoy aquí a introducir más muerte en nuestras leyes?", ha preguntado Mateo que ha abogado por "avanzar decididamente hacia la cultura de la vida" y "sin criminalizar a los profesionales sanitarios por su objeción de conciencia".

Desde el Grupo Mixto, el procurador leonesista Luis Mariano Santos ha apoyado la iniciativa del PSOE y ha advertido de que los derechos de las mujeres no pueden ser una moneda de cambio de los partidos políticos "ni quedar condicionados por la ideología del Gobierno autonómico de turno".

"Ya sufrimos el intento de imposición de protocolos coercitivos en enero de 2023, por eso es urgente blindar estos derechos", ha defendido Santos que ha advertido de que el mayor obstáculo que sufren las mujeres en Castilla y León en la actualidad es la discriminación geográfica. "Si una mujer vive en Valladolid puede interrumpir su embarazo en el sistema público sanitario dentro de su provincia pero si esa mujer vive en León o en Zamora Sacyl le da la espalda y le obliga a un éxodo sanitario", ha relatado.

"Huele a elecciones", ha zanjado por su parte el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que ha ironizado sobre la pretensión del PSOE de reformar el artículo 43 de la Constitución Española que exige una mayoría de dos tercios en el Congreso y en el Senado cuando no ha sacado adelante presupuestos generales en la legislatura.