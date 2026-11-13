PP y Vox registran 31 enmiendas parciales en un "ajuste fino" con clarificaciones jurídicas e inversiones concretas

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Vox que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León han registrado de forma conjunta 31 enmiendas parciales a los proyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 y de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas con un carácter de "ajuste fino" para introducir correcciones técnicas y clarificaciones jurídicas y para reforzar "inversiones muy concretas" en el territorio.

En concreto, las mejoras planteadas por PP y Vox son para la reforma, ampliación o construcción de los centros de salud de Cistierna (León), Cantalejo (Segovia) y Valle de Mena y Miranda Oeste, ambos en Burgos. También hacen referencia a la renovación de la CL-615 a su paso por Pino del Río y Guardo (Palencia), el refuerzo del Fondo de Cooperación Económica Local, el incremento de la ayuda a la Federación de Autismo de Castilla y León, la mejora de las ayudas al desplazamiento o el ajuste de las bonificaciones de los peajes.

Por otro lado, los grupos Popular y Vox plantean mejoras en materias como la función pública, las denominaciones de origen y de calidad alimentaria, el patrimonio o el modelo de atención en los centros residenciales y de día.

En total, ambos grupos han presentado quince enmiendas al articulado de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, una al articulado de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y quince enmiendas numéricas a las cuentas y en conjunto las enmiendas numéricas movilizan cerca de 23,5 millones, "una cantidad que representa apenas una fracción de unas cuentas de 16.472 millones y que confirma que se trata de perfeccionar los últimos flecos de un proyecto ya cerrado, extenso y profundamente elaborado", han aclarado los grupos enmendantes.

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha explicado que las enmiendas responden al trabajo de ambos grupos en una voluntad de precisión. "Son enmiendas que solo ayudan a perfeccionar unos presupuestos ya excelentes por sí mismos", ha defendido y ha informado de que los ajustes son fruto del diálogo con los sectores y con los territorios de la Comunidad, "y no alteran la esencia de un proyecto tan extenso, tan profundo e importante, sino que lo rematan con la atención al detalle que merecen las mejores cuentas de la historia de Castilla y León".

En el mismo sentido, el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, ha compartido que las enmiendas parten del trabajo conjunto de los dos grupos parlamentarios para mejorar "ya de por sí un presupuesto que es bueno para los castellanos y los leoneses". Hierro ha asegurado también que a partir de la aprobación del presupuesto y con estas enmiendas, "los ciudadanos de Castilla y León podrán afrontar su futuro con la garantía del cumplimiento del acuerdo entre PP y Vox, fruto de la voluntad expresada en las urnas el pasado marzo".

Por último, los dos grupos parlamentarios que sustentan a los socios de gobierno en Castilla y León han puesto en valor el entendimiento y el trabajo conjunto que permite que la Comunidad puedan contar "con unas cuentas en plazo, rigurosas y al servicio de los ciudadanos". Las cuentas elaboradas para 2027 ascienden a 16.472 millones de euros con un incremento de 1.910 millones respecto a las anteriores, un 13,11 por ciento más.