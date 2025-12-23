PP y Vox sacan adelante con su mayoría el Presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid para 2026

Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, formado por Partido Popular y Vox, ha aprobado de manera inicial el Presupuesto general para el ejercicio 2026, incluida la plantilla de personal, gracias a la mayoría que representan en la Corporación municipal, entre críticas de la oposición que ha visto decaer sus enmiendas, a la totalidad en el caso del Grupo Socialista, y por valor de más de 5 millones de euros en cuanto a Toma la Palabra.

La sesión plenaria, convocada con carácter extraordinario, se ha celebrado este martes, 23 de diciembre, durante algo más de dos horas y con un clima de intercambio de opiniones en el debate, que el alcalde y presidente de la Corporación, Jesús Julio Carnero, ha tenido que interrumpir en una ocasión ante las protestas del Grupo Socialista debido a que la teniente de alcalde y portavoz de Vox, Irene Carvajal, había empleado el verbo "acosar" para referirse a las críticas en el pasado de una concejal del PSOE, Charo Chávez, a la gestión de la Escuela Municipal de Música.

El Presupuesto general se ha aprobado con los 14 votos a favor que suman PP y Vox y con los 13 concejales de PSOE y VTLP en contra. Asimismo, la mayoría que conforma el equipo de Gobierno ha rechazado la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista y la enmienda de supresión para que "devolver" el presupuesto para una nueva redacción, así como las 20 que presentaba VTLP.

