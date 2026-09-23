PP, Vox, UPL y Soria ¡Ya! acusan al PSOE de esconder su "incapacidad" en Ceuta con su defensa a ONGs de migrantes

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox, UPL y Soria ¡Ya! han acusado al PSOE de intentar esconder su "incapacidad" en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta con su defensa a las organizaciones no gubermanentales que atienden a menores no acompañados en la Comunidad a través de una Proposición No de Ley (PNL) defendida en el Pleno de las Cortes y que finalmente ha sido rechazada con los votos negativos de los partidos que respaldan al Gobierno y el respaldo del Grupo Mixto.

En concreto, la procuradora del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, María del Carmen Iglesias Parra, ha criticado el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox en la Comunidad por incluir la "supresión" de subvenciones, ayudas, convenios y conciertos a las entidades sociales que atienden a personas migrantes en situación irregular.

Iglesias ha advertido de que esta medida supone "desmantelar la única red" que impide que la protección social garantizada por la Constitución sea una realidad. Asimismo, ha recordado que el Estatuto de Autonomía y la legislación autonómica imponen un "mandato claro" de apoyar a las organizaciones que defienden a los más vulnerables, al tiempo que ha subrayado que la protección del interés superior del menor constituye una obligación legal directa.

En su intervención, la representante socialista ha instado a las formaciones del Ejecutivo autonómico a rectificar y respaldar la propuesta para evitar situaciones como la acontecida en Burgos, donde Cáritas renunció a una ayuda económica tras la exclusión de otras organizaciones sociales. En este sentido, ha lamentado la pérdida del "humanismo cristiano" por parte de la derecha moderada y ha ratificado el respaldo de su grupo al trabajo que realizan los colectivos y entidades del tercer sector.

No obstante, PP, Vox, Soria ¡Ya! y UPL han considerado que esta iniciativa socialista "habla de Ceuta" e intenta esconder la "incapacidad" del Gobierno. En concreto, el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, pese a respaldar al PNL, ha considerado que el trasfondo de la iniciativa es la situación de Ceuta. "El Parlamento Europeo emitió el pasado jueves una resolución que dice claramente que el Gobierno no ha actuado bien, ha desatendido las advertencias", ha señalado, al tiempo que ha considerado que la migración es utilizada "una vez más" como "arma arrojadiza".

Por su parte, el procurador de UPL Luis Mariano ha anunciado el voto favorable de su formación a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista sobre entidades sociales. No obstante, el parlamentario leonesista ha afirmado que esta iniciativa busca ocultar la "insuficiencia" y la "incapacidad" del Ejecutivo central ante la crisis migratoria registrada en Ceuta.

En este sentido, Santos ha advertido de que, si bien la propuesta no habría generado ningún problema de discusión en un contexto social diferente, la ciudadanía percibe una falta de adopción de decisiones por parte del Gobierno de la Nación para solucionar el problema de la inmigración masiva, por lo que ha rehusado respaldar los intentos de la formación socialista de tapar la gestión del Gobierno central en la frontera ceutí.

Por su parte, el procurador de Vox Javier Martínez ha cargado contra la política migratoria del Gobierno central y ha denunciado que la situación vivida en Ceuta responde a una gestión "descontrolada" que "beneficia a las mafias". Durante el debate de la PNL presentada por el PSOE, el parlamentario ha rechazado el "chantaje moral" de los socialistas y ha censurado que pretendan exigir recursos a la Junta en lugar de pedir responsabilidades al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su intervención, Martínez ha rechazado respaldar la propuesta socialista y ha cuestionado la falta de control sobre los fondos públicos transferidos a las organizaciones sociales en la frontera ceutí. "¿Qué están pidiendo exactamente? ¿Un reconocimiento a todas, sin distinguir qué hace cada una ni cómo utiliza los recursos públicos? Como, por ejemplo, la ONG que está siendo investigada por la Policía Nacional en Ceuta", ha aseverado el representante de Vox, quien ha reafirmado que su grupo no apoyará destinar dinero público para "financiar el negocio de la inmigración ilegal".

Finalmente, el representante de Vox ha defendido el cumplimiento estricto del acuerdo de gobierno firmado con el PP en la Comunidad para revisar las subvenciones y someter a auditoría las ayudas autonómicas a entidades sociales. En este sentido, ha abogado por combatir a las mafias para evitar que los niños emprendan solos el viaje y por garantizar que puedan regresar con sus familias. "Los ilegales, repatriados; los delincuentes, deportados; y los que no asimilen o consuman recursos del Estado del Bienestar, reemigrados", ha concluido.

Para cerrar el debate, la procuradora del PP María de las Mercedes Cófreces ha anunciado la negativa de su grupo a apoyar la propuesta de resolución presentada por el PSOE y ha recordado "la muerte de 141 personas en el mar los días 30 y 31 de julio durante la travesía desde Marruecos hacia Ceuta y España, entre las que se encontraban niños y adolescentes".

En este sentido, ha afeado a los socialistas la falta de una política migratoria de prevención para reducir las llegadas irregulares y evitar que los menores pongan en peligro sus vidas al ponerse en manos de las mafias.

Cófreces ha defendido que una respuesta pública responsable debe combinar la protección de los menores tras su llegada con la prevención en origen. Así, ha cuestionado la gestión del Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez, al que ha reprochado la "llegada masiva" a Ceuta y una falta de planificación, gestión y dirección en materia migratoria. Asimismo, ha subrayado que la primera solución debe ser el retorno de estos niños y adolescentes con sus familias.

Por otro lado, la procuradora del PP ha reivindicado el papel de Castilla y León como una Comunidad de "acogida y solidaria" con quienes llegan de forma legal, así como con la protección de los menores dentro de la capacidad de los recursos disponibles de la autonomía.

Finalmente, ha argumentado la negativa a la iniciativa socialista en cuatro razones: por ser incompleta, por estar "viciada" en su análisis, por plantear actuaciones que ya se realizan y por pretender desviar la atención sobre la posición del PSOE autonómico en debates anteriores y su falta de defensa de los ceutíes y castellanos y leoneses.

La PNL

En concreto, el PSOE instaba a la Junta a manifestar su apoyo y reconocimiento a las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y entidades sociales que desarrollan su labor en la atención, acogida, acompañamiento e inclusión de las personas migrantes en la Comunidad. La iniciativa parlamentaria incidía en el respaldo a aquellas entidades dedicadas a la acogida, atención, protección e inclusión de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Asimismo, los socialistas han reclamado a la Junta que garantice que ninguna entidad social sea "excluida, penalizada o discriminada en el acceso a subvenciones, ayudas, convenios o cualquier otra fórmula de financiación pública por participar en estos programas de atención y protección de personas migrantes y de menores no acompañados, siempre dentro del marco legal".

Por otra parte, la resolución instaba al Gobierno autonómico a asegurar los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para la adecuada inclusión social de los menores migrantes que se encuentren en Castilla y León, mediante actuaciones orientadas al pleno respeto de sus derechos y a la prevalencia de su interés superior.