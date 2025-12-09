La PPA repercute en los ganaderos de porcino, con un impacto económico "elevado" de unos 30 euros por cerdo producido

1034353.1.260.149.20251209121516 El director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera. - EUROPA PRESS

El brote de peste porcina africana (PPA) detectada en jabalíes repercute ya de forma directa en los ganaderos de porcino, que sufren un impacto económico "elevado" de unos 30 euros por cerdo producido, según el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera.

"La bajada tan fuerte que ha tenido en los precios de la loja está repercutiendo directamente ahora mismo en los ganaderos de porcino, con lo cual ahora mismo el impacto económico que estamos teniendo es elevado", ha señalado Higuera tras la primera reunión del Comité de Expertos de Castilla y León para abordar la situación generada por el brote de peste porcina en Barcelona, aunque en la Comunidad aún no se haya registrado caso alguno.

Higuera ha concretado que la repercusión supone la pérdida de unos 30 euros por cerdo y por ello han pedido, en el caso de Castilla y León a la Consejería, un seguimiento y monitorización del mercado y de la situación de los ganaderos para tener información "de primera mano" de la repercusión.

"Somos los damnificados, puesto que estamos recibiendo un impacto elevado sobre un problema que actualmente está exclusivamente en la fauna silvestre", ha añadido.

DEMANDA Y OFERTA

Miguel Ángel Higuera ha apuntado que el ganadero está "en dificultades" y cree que lo primero que se tiene que conseguir es que la cadena sea lo "suficientemente flexible" para que la bajada de precio se pueda trasladar al consumidor y éste vea que hay un problema y una diferencia de dicho precio.

A este respecto, ha advertido de que la situación "es imposible de mantener a medio y largo plazo", por lo que es necesaria una estrecha relación con las administraciones porque, si se prolonga mucho, el ganadero reducirá la cabaña para por lo menos tener menos pérdidas.

Higuera ha apuntado que esta reducción de cabaña cada vez es más difícil de recuperar después, por lo que, como ha ocurrido en otros países de la Unión Europea con la peste porcina, la bajada de precios irá acompañada de una reducción de la producción, por lo que "desafortunadamente" subirán al haber un déficit de la oferta.

"Por lo tanto para nosotros es muy importante ese apoyo a los ganaderos en esta primera fase para que no tengan que reducir producción y poder estabilizar tanto la oferta y la demanda lo antes posible", ha concluido.